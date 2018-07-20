Bakan Selçuk: En iyi ekibimiz hazır

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sözlerinin satır başları şöyle:

Eğitimde yeni bir dil inşa etmeye çalışıyoruz. Bir çocuğun hayatına dokunmanın vebalini çok çok derinden hissetmedikçe öğretmenlik mesleğini yapmanın önemi yok.Ülkemizde doğan her çocuk kaybedilmeyecek kadar değerli. Bakın önemli demiyorum değerli diyorum. Biz bu değeri beraber inşa etmek zorundayız.



BİZE BENİM ARKADAŞLARIM DEĞİL, BİRİKİM LAZIM



Eğitim hayat sahnesinin tümünü kapsayan bir fonksiyondur. Bu meseleyi bürokratik bir mesele olmaktan çıkartıp topyekun bir mesele olarak düşünmemiz gerekiyor. Bizim bunun için ekibimiz hazır. Bize benim arkadaşlarım değil Türkiye’nin birikimi lazım. Heyecanım çocukların heyecanı öfkem çocukların öfkesi. İşin müjdeli kısmı şu; biz sadece regülasyon politikalarıyla herhangi bir maddi katkı gerekmeksizin mevcut şartları düzenleyerek çok büyük yol alabiliriz. Bunu çok kısa sürede yapmak mümkün. Eğitim uzun sürede inşa edilen ama kısa sürede zarar gören bir kurum. Milli eğitim bakanı kendisi için bir şey yapmaz gelecek için yapar. Bizim duruşumuz geleceği inşa etmek noktasında.



HİÇBİR ÖĞRENCİ VE VELİ SÜRPRİZLE KARŞILAŞMAYACAK

Hiçbir öğrencimiz hiçbir velimiz sürprizle karşılaşmayacak. Oyunun ortasında kural değiştirmeyeceğiz. Elbette hatamız olarak ama ilke olarak böyle bir yaklaşımımız olduğunu söyleyebilirim. Adaleti şiar edineceğiz.