20 Temmuz 2018 Cuma29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:50Güneş 05:42Öğle 13:16İkindi 17:13Akşam 20:39Yatsı 22:22
    • 30°C Adana
    • 31°C Adıyaman
    • 21°C Afyon
    • 27°C Ağrı
    • 22°C Amasya
    • 20°C Ankara
    • 30°C Antalya
    • 28°C Artvin
    • 28°C Aydın
    • 24°C Balıkesir
  • BIST: 93.480 0.51
  • Altın: 189,692 0.34
  • Dolar: 4,8176 -0.06
  • Euro: 5,6079 0.22

Başkent'in dört bir yanına takıldı!

»
Başkent'in dört bir yanına takıldı!
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Başkentin dört bir yanında bulunan parklara güvenlik kamerası yerleştirilmesine başlandı.
Başkent'in dört bir yanına takıldı! Başkent'in dört bir yanına takıldı! Başkent'in dört bir yanına takıldı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın ailelerden gelen yoğun talep üzerine verdiği talimatla Başkent genelinde çocuk oyun gruplarının bulunduğu 20 parka güvenlik kamerası sistemi kurulması için çalışmalar hızlandırıldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri proje kapsamında ilk güvenlik kamerasını Keçiören Muhammed Ali Esertepe Rekreasyon Alanı’nda devreye soktu.

24 SAAT GÖZETİM

Sistemin çalışmasına yönelik ayrıntılı bilgi veren Ankara Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Erdoğan Kurtoğlu, 20 parkla başlanan projeyi Başkent’teki diğer parklara da yaygınlaştırmayı düşündüklerini belirterek, şunları söyledi:

“Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Mustafa Tuna, bu projenin yaygınlaştırılması için çalışma başlatılması talimatını verdi. Biz de ilk etapta çocuklarımızın yoğun olarak oyun oynadığı 20 prestij parkı belirledik. İlk uygulamayı da Muhammed Ali Esertepe Parkı’ndan başlattık. İki ay içinde de 20 parkın tamamında kamera sistemini kurmayı hedefliyoruz.”
 

EMNİYET İLE İŞBİRLİĞİ

Çocukların ve ailelerin gönül rahatlığı içinde parklarda vakit geçirmeleri için hayata geçirilen projenin Emniyet birimleriyle de işbirliği yapılarak devam ettirileceğini belirten Kurtoğlu, şöyle konuştu:

“Parklarımız, ‘Kamera - Güvenlik İzleme Merkezi’ birimimizde güvenlik personelimiz tarafından 24 saat boyunca takip edilecek. Herhangi bir olumsuzluk yaşanması halinde devriye görevinde bulunan birimlere bu durum anında bildirilecek. Emniyet birimleri de olaydan haberdar edilecek. IP kamera sistemi sayesinde ayrıca Emniyet birimleri de parkları takip edilebilecek. Bunun dışında Ankara Büyükşehir Belediyesi resmi internet sayfasından da (‘ankara.bel.tr’) aileler, evindeki ya da işyerindeki bilgisayardan hatta cep telefonundan parkta oynayan çocuğunu canlı olarak izleyebilecek."

Proje kapsamında güvenlik kamera sistemine önümüzdeki süreçte teknik çalışmaları devam eden “panik buton"ları da entegre edilecek.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Hükümetten 'Akın İpek' açıklamasıHükümetten 'Akın İpek' açıklamasıAdalet Bakanı Abdulhamit Gül, firari iş adamı Fetöcü Akın İpek’in pasaportuna İngiltere’de el konuşmasıyla ilgili olarak, “Süreci takip ediyoruz. Biz bağımsız Türk yargısına bunlar iade edilsin diyoruz” dedi.
Başkent'in dört bir yanına takıldı!Başkent'in dört bir yanına takıldı!Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Başkentin dört bir yanında bulunan parklara güvenlik kamerası yerleştirilmesine başlandı.
Yatağan'dan üzücü haber!Yatağan'dan üzücü haber!Muğla'nın Yatağan ilçesindeki termik santralde kömür sevk kanalının çökmesi sonucu demirlerin altında kalan 2 işçiden Sezgin Kılıç'ın (38) da cesedine ulaşıldı.
Bakan Selçuk: En iyi ekibimiz hazırBakan Selçuk: En iyi ekibimiz hazırMilli Eğitim Bakanlı Ziya Selçuk görevi devraldıktan sonra ilk basın toplantısını düzenledi.
Adnan Oktar örgütünde bakın nasıl birlikte oluyorlarmışAdnan Oktar örgütünde bakın nasıl birlikte oluyorlarmışAdnan Oktar grubuna 17 yaşında giren ve 16 yıl kaldıktan sonra kaçan 34 yaşındaki G.S. adlı müştekinin emniyetteki ifadelerinde şok iddialar yer aldı.
Giresun'dan acı haber: 1 ŞehitGiresun'dan acı haber: 1 ŞehitGİRESUN'un Doğankent ilçesi kırsalında, PKK'ya yönelik operasyon yürüten birlikteki bir asker, iddiaya göre ormanlık alan içerisinde terörist sanılarak zırhlı araçtan açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan asker şehit oldu.
  • Ece Erken'den 'Adnan Oktar' açıklaması20 Temmuz 2018 Cuma 05:32
  • Minik Alperen'in ölümüne ilişkin davada karar20 Temmuz 2018 Cuma 05:30
  • Erdoğan talimat vermişti! Soylu müjdeledi20 Temmuz 2018 Cuma 05:28
  • Gri listedeki terörist İstanbul'da yakalandı20 Temmuz 2018 Cuma 05:26
  • Adliyeye 'ölü' girdi, 'sağ' çıktı19 Temmuz 2018 Perşembe 15:53
  • Ünlü iş adamı FETÖ'den gözaltına alındı!19 Temmuz 2018 Perşembe 15:52
  • Türkiye'den İsrail'e çok sert tepki19 Temmuz 2018 Perşembe 15:47
  • 'Benim olacaksın, 13 yaşına geldiğinde evleneceğiz'19 Temmuz 2018 Perşembe 14:33
  • Yüzsüzlüğün böylesi! El sallayarak gittler19 Temmuz 2018 Perşembe 12:55
  • Oktar Babuna için toplanan kanlara ne oldu?19 Temmuz 2018 Perşembe 12:10
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri