Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Mevcut koşullarda uluslararası toplum, adada barış ve huzurun kalıcı şekilde tesisi için her fırsatta çözümden yana tavır koyan Kıbrıslı Türklerin yanında yer almak, çözüm önerilerini elinin tersiyle iten Rum kesimine karşı açık bir tavır almak durumundadır."
20 Temmuz 2018 Cuma29 Şevval 1439
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İbrahim Kalın'dan kritik'Kıbrıs' mesaj
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "Mevcut koşullarda uluslararası toplum, adada barış ve huzurun kalıcı şekilde tesisi için her fırsatta çözümden yana tavır koyan Kıbrıslı Türklerin yanında yer almak, çözüm önerilerini elinin tersiyle iten Rum kesimine karşı açık bir tavır almak durumundadır."
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