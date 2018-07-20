15 Temmuz'la ilgili çok önemli delile ulaşıldı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: 15 Temmuz'la ilgili çok önemli bir delile ulaştık. Bu akşam ABD Adalet Bakanı ile görüşeceğim.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Nizip Belediyesinde gazetecilere yaptığı açıklamada " 15 Temmuz gecesine ait çok önemli bir delil elde edildi. Bir FETÖ'cünün telefonundan elde edilen veri. O gece FETÖ'nün doğrudan darbeyle alakalı olduğuna dair tüm tezlerimizi, verilerimizi güçlendiren yeni bir delile ulaştık. Bunu da ilgililere ulaştırdık. Bu konuda bir adım bekliyoruz. Bu akşam da ABD Adalet Bakanı ile bir telefon görüşmesi yapacağım." dedi.

ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURULDU

Gül, FETÖ elebaşının iadesine ilişkin Amerikalı yetkililerle görüştüklerini, Dışişleri Bakanlığıyla çalışma grubu oluşturduklarını söyledi.FETÖ ve diğer terör örgütleriyle mücadele konusunda büyük bir kararlılık ve başarıyla devam ettiklerini ifade eden Gül, özellikle 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra fiili darbe yargılamalarının neredeyse üçte ikisinin tamamlandığını dile getirdi.