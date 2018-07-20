20 Temmuz 2018 Cuma29 Şevval 1439
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İzdivaç ablasının cezası belli oldu!

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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içinde "izdivaç ablalığı" yaptığı ve ByLock kullandığı gerekçesiyle hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan dava açılan avukat Özge Elif Hendekçi, 7 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı.
İzdivaç ablasının cezası belli oldu!
İzdivaç ablasının cezası belli oldu! İzdivaç ablasının cezası belli oldu! İzdivaç ablasının cezası belli oldu!

 

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, mahkeme heyeti  dosyayı karara bağladı.

Kararda, sanık Hendekçi'nin FETÖ'nün şifreli haberleşme programı  ByLock'a giriş sayısı, programı kullanma sıklığı ve yazışma içeriklerinde  örgütsel yazışma içeriklerinin bulunduğu belirtilerek, sanığın 2015'te  İstanbul'da avukatların kaldığı evin sorumlusu olduğuna dair tanık beyanlarının  olduğuna vurgu yapıldı.

Üniversiteden yeni mezun olan avukat adayları ile kariyer toplantıları  yapmasını ve örgüte bağlılık derecesini göz önünde bulunduran mahkeme heyeti,  sanık Hendekçi'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 11 ay hapis  cezası verilmesini kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti ayrıca, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, "izdivaç  ablası" olduğu belirtilen ve ByLock kullandığı tespit edilen avukat Elif Özge  Hendekçi'nin, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar  hapisle cezalandırılması istenmişti.

HAMİLE KALMAK İÇİN EVLENMİŞ

Örgütün insani ve vicdani bir durum olan hamilelik olgusunu kullanarak, evli olanlara, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinden kurtarmak yahut daha hafif şekilde atlatmalarını sağlamak amacıyla hamile kalmaları talimatı verdiği vurgulandı. 

Sanık Hendekçi'nin gözaltına alındığında hamile olduğunun anlaşıldığı belirtilen iddianamede, şüphelinin nüfus kaydı incelendiğinde 22 Ocak 2017'de  evlendiği, 10 Mart 2017'de ise yaklaşık 1,5 ay sonra boşandığının tespit edildiği  anlatıldı.

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