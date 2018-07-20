20 Temmuz 2018 Cuma29 Şevval 1439
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Bosna'lı Başkan ezana hakaret etti!

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Bosna'lı Başkan ezana hakaret etti!
Bosna Hersek'te Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik'in, ezan için "çığrınmak" ifadesini kullanması, ülkedeki Müslümanlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı.
Bosna'lı Başkan ezana hakaret etti! Bosna'lı Başkan ezana hakaret etti! Bosna'lı Başkan ezana hakaret etti!

 

Dodik, bir Sırp kanalında yaptığı açıklamada, ezan için "Orada bir ses açıyorlar. Çığrınıyor. Biz bu değiliz. Bunu neden yapıyorsunuz? Sabahın beşinde son ses açıp, şarkı söylüyor. Hepimiz şaşkın uyanıyoruz." ifadelerini kullanması tepki topladı.

Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Din İşleri Müdürü Nusret Abdibegovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sorumlu bir siyasetçi olarak Dodik'in ezan hakkında bilgi alması gerektiğini belirterek "Kendisi çadırlarda şarkı söylenmesinden rahatsız olmuyor da imamların söylediği ezandan mı rahatsız oluyor. Dodik, Boşnak, Müslüman ve Boşnakça dili konusunda birlik içinde yaşama yasasına ters düşen söylemlerde bulunmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

RS sınırları içerisinde Boşnakların da yaşadığına ve din özgürlüğü hissetmediklerine dikkati çeken Abdibegovic, "Bize düşen görev, ezanlarımızı, camilerimizi ve insanlarımızı korumak. Dodik, çatışma yaratacak yer arıyor. RS de Dodik'in bu kabadayı davranışlarıyla uzun süre ayakta kalamaz." diye konuştu.

Provokatif söylemleriyle daha önce de Müslümanları hedef alan Dodik'in ezanla ilgili yaptığı açıklamaya ilişkin Bosna Hersek İslam Birliği Basın Sözcüsü Muhamed Jusic de "Savaş zamanında yapılan soykırım ve etnik temizlik eylemlerinde yıktıkları camiler yeniden ayağa kaldırıldı ve hepsinden ezan sesleri yükselmeye devam ediyor." dedi.

Bosna Hersek İslam Birliğinin cami ve imam saldırılarından Dodik'i sorumlu tutacağını söyleyen Jusic, nefret ve ayrımcılık söylemleri barındıran açıklamanın ilgili kurumlar tarafından soruşturma altına alınması gerektiğini vurguladı.

Jusic, İslam Birliği'nin Dodik'in seviyesine inerek onunla polemiğe girmeyeceğini ancak bu çirkin söylemleri de asla kabul etmeyeceğine işaret ederek "26 yıl önce savaş başladığında da havada benzer nefret söylemleri hakimdi." değerlendirmesinde bulundu.

- Sosyal medya üzerinden de tepki geldi

Dodik'in ezana ilişkin "çirkin" söylemi, sosyal medya üzerinden de büyük tepki topladı.

Boşnak halkı, "Bosna Hersek'in entite lideri, ezan için çığrınmak dedi. Sonra da kendisine saygı gösterilmesini bekliyor. Ben de kilisenin yanında yaşıyorum. Şaşkınım.", "Dodik, ezan için çığrınmak dedi. Peki uluslararası kurumlar, sivil toplum kuruluşları, ülke liderleri buna ne diyor? Neden kimse tepki vermiyor?" şeklinde paylaşımlar yaparken, bazı duyarlı Sırplar da Dodik'in bu açıklamalarına tepki gösterdi.

Savaşta 614 cami yıkıldı

Bosna Hersek İslam Birliği verilerine göre, 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşta ülke genelinde 614 cami, 218 mescit, 69 Kur'an kursu, 4 tekke, 37 türbe ve 405 farklı vakıf eseri yıkıldı. Sırp güçlerinin kontrolündeki bölgelerde 534 cami yıkılırken Hırvat güçlerinin kontrolü altındaki yerlerde de 80 cami yok edildi.

Bu verilere göre, savaştan önce Bosna Hersek'te bulunan bin 144 caminin yüzde 80'i yıkıldı ya da hasar gördü. Yıkılan cami ve diğer dini yapıların yanı sıra 100'den fazla imam da yine düşman güçlerce öldürüldü.

İslam Birliği'nin güncel verilerine göre, Bosna Hersek'te bugün bin 912 cami bulunuyor. Yaşanan acı günlerin ardından yıkılan cami ve mescitlerden 789'u yeniden hizmete açılırken 89'u küllerinden yeniden doğmak için bekliyor.

Bu arada, Boşnak siviller sadece Müslüman oldukları için 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşta Sırplar tarafından katledilmişti.

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