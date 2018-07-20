20 Temmuz 2018 Cuma29 Şevval 1439
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"İsrail'in sonu geldi"

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"İsrail'in sonu geldi"
İsrail meclisinde dün kabul edilen "Yahudi ulus devlet" yasası ülkede tartışmalara yol açtı.

Haaretz gazetesinde Bradley Burston tarafından kaleme alınan makalede, "Bildiğiniz İsrail'in sonu geldi, teşekkürler Netanyahu"başlığıyla meclis tarafından kabul edilen Yahudi ulus devlet yasası eleştirildi.

"İSRAİL IRKÇI BİR YÖNE GİTTİ"

Yasanın İsrail'de eşitliği ve demokrasinin hükümlerini ortadan kaldırdığını belirten Burston, Arapçayı resmi dil olmaktan çıkaran ve İsrail vatandaşı Filistinlilerin haklarına büyük darbe vuracağı düşünülen yasanın İsrail'i ırkçı bir yöne doğru ilerlettiğini yazdı.

ESKİ BAKAN ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Tartışmalı yasaya bir tepki de eski İsrail Dışişleri Bakanı ve Siyonist Birlik bloku milletvekili Tzipi Livni'den geldi.

Yasanın İsrail'in yerine Başbakan Binyamin Netanyahu'nun çıkarlarını koruduğunu dile getiren Livni, koalisyon milletvekillerine yasada değişiklikler yapılarak meclisten büyük çoğunluğun kabulüyle geçmesini önerdiğini ancak söz konusu önerinin milletvekilleri tarafından "Netanyahu istiyor" diyerek reddedildiğini söyledi.

Livni, Netanyahu'nun bu yasa sayesinde insanlara kendisinin daha fazla milliyetçi olduğunu göstermek istediğini belirterek, "Netanyahu bu yasadan ne kazanmayı düşünüyor?" diyerek başbakanı eleştirdi.

Yahudi ulus devlet yasası dün İsrail meclisinde 62 evet, 55 hayır oyu alarak çok az bir destekle geçmişti.

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