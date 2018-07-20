Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, 24 Temmuz Salı günü FBTV ekranlarından yayınlanacak programla büyük Fenerbahçe camiasına seslenecek.
3 Haziran'da yapılan geniş katılımlı Fenerbahçe Kongresi'nde bu yana neler oldu ve Fenerbahçe'yi gelecekte neler bekliyor? Fenerbahçe için planlanan yol haritasından, amatör branşlardaki son duruma kadar Fenerbahçelilerin merak ettiği tüm konular, şeffaflık prensibi doğrultusunda bu programda yanıt bulacak.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV ekranlarında, camia ile buluşacak. 'Camiaya Sesleniş' 24 Temmuz Salı akşamı saat 21.00'de FB TV'de yayınlanacak.
20 Temmuz 2018 Cuma29 Şevval 1439
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- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
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Ali Koç canlı yayına çıkıyor!
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