20 Temmuz 2018 Cuma29 Şevval 1439
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Ali Koç canlı yayına çıkıyor!

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Ali Koç canlı yayına çıkıyor!
Fenerbahçe, Ali Koç'un 24 Temmuz'da yapacağı açıklamada içeriğin ne olacağını duyurdu.
Ali Koç canlı yayına çıkıyor! Ali Koç canlı yayına çıkıyor! Ali Koç canlı yayına çıkıyor!


Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, 24 Temmuz Salı günü FBTV ekranlarından yayınlanacak programla büyük Fenerbahçe camiasına seslenecek.

3 Haziran'da yapılan geniş katılımlı Fenerbahçe Kongresi'nde bu yana neler oldu ve Fenerbahçe'yi gelecekte neler bekliyor? Fenerbahçe için planlanan yol haritasından, amatör branşlardaki son duruma kadar Fenerbahçelilerin merak ettiği tüm konular, şeffaflık prensibi doğrultusunda bu programda yanıt bulacak.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV ekranlarında, camia ile buluşacak. 'Camiaya Sesleniş' 24 Temmuz Salı akşamı saat 21.00'de FB TV'de yayınlanacak.
 

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