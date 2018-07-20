AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Belgelerini alıp, kışladan içeri girmeyenler bedelli askerlikten faydalanabilecekler. Kışladan ayağını içeri atmayanlar bu bedelli düzenlemesinden istifade edebilecekler" dedi.
20 Temmuz 2018 Cuma29 Şevval 1439
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AK Parti'den bedelli askerlik açıklaması
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AK Parti'den bedelli askerlik açıklamasıAK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Belgelerini alıp, kışladan içeri girmeyenler bedelli askerlikten faydalanabilecekler. Kışladan ayağını içeri atmayanlar bu bedelli düzenlemesinden istifade edebilecekler" dedi.
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