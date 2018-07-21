21 Temmuz 2018 Cumartesi29 Şevval 1439
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Bedellide 28 gün sürprizi gelebilir!

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Askerlik görevini sürekli erteleyerek bedelli yolu gözleyenlerin yüzünü güldüren ancak 28 günlük temel eğitim nedeniyle sevinçleri yarım kalanlar için düzenlemede değişiklik gündemde.
Bedellide 28 gün sürprizi gelebilir!
Bedellide 28 gün sürprizi gelebilir! Bedellide 28 gün sürprizi gelebilir! Bedellide 28 gün sürprizi gelebilir!

 

Milyonlarca aileyi ilgilendiren bedelli askerlik düzenlemesinde değişikliğe gidileceği öğrenildi.

28 GÜNLÜK EĞİTİMDEN VAZGEÇİLEBİLİR

Pazartesi günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülüp hafta sonuna kadar yasalaştırılması beklenen ve 25 yaş 15 bin lira ve 28 günlük zorunlu temel eğitim olarak öngörülen yasa teklifinde sürprizler olacak.

Hükümette yapılan değerlendirmelerin ardından, daha önceki bedelli askerlikler gibi 28 günlük temel eğitimin tamamen kaldırılmasına sıcak bakılıyor.

EĞİTİM ZORLUĞU VE MALİYET

Bu konuda yoğun talep olduğunu, özellikle esnaf, doktor ve yurtdışında ihtisas yapanların izinle ilgili sorun yaşayacakları daha önceki bedelli askerlik düzenlemelerinde olduğu gibi ‘temel eğitim verilmemesi’ görüşünün oluştuğu belirtiliyor. Başvuruların fazla olması nedeniyle, temel eğitim verme zorluğu ve maliyetinin de bu değerlendirmede etkili olduğu kaydedildi.

FİRARİLERİN TALEBİ KABUL GÖRMEDİ

Bedelli askerlik konusunda partiye ve ilgili kurumlara talep yağıyor. Dövizli askerliğin 2 bin Euro’dan, 1000 Euro’ya indirilmesi yönündeki taleplerin karşılanmasına sıcak bakılmıyor. Ancak temel eğitimden vazgeçilmesi durumunda dövizli askerlik için öngörülen uzaktan eğitim düzenlemesinin de yapılmayacağı belirtiliyor. 

Bedelli askerlikle ilgili diğer istek ise sayıları 5 bin 700 kişiyi bulan asker firarilerinden geldi. Daha önce askerliğe başlayıp kaçmış olan firariler de bedelli askerlikten yararlanmak istedi. Ancak bu kabul görmedi.

Torba pakette yer alan ve doktor emeklilerine 2019’dan geçerli olmak üzere 2 bin ila 1500 lira arasında aylık ek ödeme yapılmasını öngören düzenlemeden, kamudan emekli eczacıların da yararlanmak istediği belirtildi.

ASKERLİK KARARI ALDIRANLAR DA GİTMEYECEK

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ağustos celbinde askere gitmek için başvuranların da bedelli askerlikten yararlanabileceklerini söyledi. Muş, “Ağustos celbiyle alakalı; evraklarını alıp kışladan içeri girmeyenler bundan faydalanabilecekler. Gidip birliğine kaydolup, fiziki olarak başlamayanlar bu işten faydalanabilecekler. Kışladan ayağını içeri atmayanlar bu bedelli düzenlemesinden istifade edebilecekler” dedi.

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