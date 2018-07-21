21 Temmuz 2018 Cumartesi29 Şevval 1439
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İkinci emeklilikte Temmuz fırsatı

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İkinci emeklilikte Temmuz fırsatı
Temmuz ayı ile birlikte zorunlu BES’te küçük işletmeler sisteme dahil oldu. Böylece 3.3 milyon çalışan daha ikinci emeklilik şansını yakaladı. İşte işverenler ve çalışanlar için BES rehberi…
İkinci emeklilikte Temmuz fırsatı İkinci emeklilikte Temmuz fırsatı İkinci emeklilikte Temmuz fırsatı

 

45 yaş ve altı çalışanların katıldıkları otomatik katılımlı Bireysel Emeklilik Sistemi'nde 1 Temmuz yeni bir milat oldu. Milyonlarca çalışan 1 Temmuz itibarıyla ikinci emekliliğe adım attı. Yapılan düzenlemelerle iki yıl önce 45 yaş altı çalışanlar için ikinci bir emeklilik fırsatı getirildi. 1 Temmuz 2018 itibarıyla da 10-49 arası çalışanı olan firmalar sisteme girmiş oldu. Maaşların yüzde 3'ünün kesildiği bu sistemde 10 yıl sonra emeklilik ya da toplu para imkanı bulunuyor.


İŞVEREN NE YAPACAK?

Burada işverenlere de önemli sorumluluklar düşüyor. 1 Temmuz 2018 itibarıyla sisteme giren işverenler şirket seçimi, katkı paylarının kesilmesi, yatırılması gibi sorumlulukları yerine getirecek. Bir emeklilik şirketiyle kapsama giren her çalışan için sözleşme yapılması gerekiyor.

 İşyerleri/işverenler öncelikle emeklilik şirketini seçecek ve onlarla çalışanları adına sözleşme yapacak.

 Fon seçimini ya da faizsiz faizli seçimi işveren çalışanlarından öğrenerek şirkete bildirecek. Tercihini bildirmeyen çalışanlar için seçimi işveren yapabilecek.
 Katkı paylarının maaşlardan kesilmesini ve emeklilik şirketine aktarılmasını sağlayacak.

NE TÜR DESTEKLER VAR

Her ay yatırdığınız paranın yüzde 25'ini devlet size veriyor. Sistemde kalırsanız hesabınıza anında 1000 TL daha yatırılıyor. Ayrıca 10 yıl sonunda toplanan paranın yüzde 5'i daha devlet katkısı olarak veriliyor.

45 yaş ve altı çalışanların katıldıkları otomatik katılımlı Bireysel Emeklilik Sistemi'nde 1 Temmuz yeni bir milat oldu. Milyonlarca çalışan 1 Temmuz itibarıyla ikinci emekliliğe adım attı. Yapılan düzenlemelerle iki yıl önce 45 yaş altı çalışanlar için ikinci bir emeklilik fırsatı getirildi. 1 Temmuz 2018 itibarıyla da 10-49 arası çalışanı olan firmalar sisteme girmiş oldu. Maaşların yüzde 3'ünün kesildiği bu sistemde 10 yıl sonra emeklilik ya da toplu para imkanı bulunuyor.

İŞVEREN NE YAPACAK?

Burada işverenlere de önemli sorumluluklar düşüyor. 1 Temmuz 2018 itibarıyla sisteme giren işverenler şirket seçimi, katkı paylarının kesilmesi, yatırılması gibi sorumlulukları yerine getirecek. Bir emeklilik şirketiyle kapsama giren her çalışan için sözleşme yapılması gerekiyor.

 İşyerleri/işverenler öncelikle emeklilik şirketini seçecek ve onlarla çalışanları adına sözleşme yapacak.

 Fon seçimini ya da faizsiz faizli seçimi işveren çalışanlarından öğrenerek şirkete bildirecek. Tercihini bildirmeyen çalışanlar için seçimi işveren yapabilecek.
 Katkı paylarının maaşlardan kesilmesini ve emeklilik şirketine aktarılmasını sağlayacak.

NE TÜR DESTEKLER VAR

Her ay yatırdığınız paranın yüzde 25'ini devlet size veriyor. Sistemde kalırsanız hesabınıza anında 1000 TL daha yatırılıyor. Ayrıca 10 yıl sonunda toplanan paranın yüzde 5'i daha devlet katkısı olarak veriliyor.

2 ay süreyle sistemde kalmak zorunlu olacak. Çalışanlar bu iki ay içinde çıkmakistediklerini söylerlerse kesintiler iade edilerek çıkış işlemleri yapılacak. Çalışanın cayma talebi alındıktan 10 gün sonra parası iade edilecek. Devlet katkısı hak ediş oranı 3-6 yıl için yüzde 15, 6-10 yıl için yüzde 35, 10 yılını dolduranlar için yüzde 60, sistemde en az 10 yıl bulunan ve 56 yaşını tamamlayan çalışanlar için yüzde 100 olacak.

KATILMAYANA CEZA VAR MI?

BURADA katkı paylarının yatırılmaması ile oluşacak tüm kayıplar işverenin sorumluluğunda unutulmamalı. Bu işlemlerin yapılması noktasında emeklilik şirketleri de işverenlere yardımcı oluyorlar. Önemli bir hatırlatma yapmakta fayda var. İşverenin otomatik katılımlı BES kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından idari para cezası uygulanıyor. Çalışanların emeklilik şirketiyle ilk anda bir işlemi olmayacak.

SİSTEME GİRİŞ TAKVİMİ

 Binden fazla çalışanı olanlar: 1 Ocak 2017
 250-999 çalışanı olanlar: 1 Nisan 2017
 100-249 çalışanı olanlar: 1 Temmuz 2017
 50-99 çalışanı olanlar: 1 Ocak 2018
 10-49 çalışanı olanlar: 1 Temmuz 2018
 5-9 çalışanı olanlar: 1 Ocak 2019
 Memurlar: 1 Nisan 2017
 Mahalli idareler ve KİT'ler: 1 Ocak 2018

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