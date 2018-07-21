21 Temmuz 2018 Cumartesi29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:52Güneş 05:43Öğle 13:17İkindi 17:13Akşam 20:39Yatsı 22:21
    • 30°C Adana
    • 32°C Adıyaman
    • 21°C Afyon
    • 25°C Ağrı
    • 27°C Amasya
    • 25°C Ankara
    • 31°C Antalya
    • 23°C Artvin
    • 31°C Aydın
    • 28°C Balıkesir
  • BIST: 94.082 1.16
  • Altın: 189,916 0.46
  • Dolar: 4,7932 -0.57
  • Euro: 5,6125 0.31

Valbuena krizi!

»
Valbuena krizi!
Yaşı ve aldığı yüksek ücret sebebiyle yıldız orta saha oyuncusunun Fenerbahçe günleri sona ermek üzere. Uygun bir teklif gelmesi halinde onunla yollar ayrılacak. Zaten sezon sonuna bırakılırsa bedelsiz ayrılma hakkına sahip olacak.
Valbuena krizi! Valbuena krizi! Valbuena krizi!

 

Yeni sezona Cocu'yla başlayan Fenerbahçe'de gidecekler listesi şekillenmeye başladı. F.Bahçe'yle 1 yıl mukavelesi kalan Valbuenakonusunda ise karar verildi.

Bonuslarla birlikte takımdan yaklaşık 4 milyon euro kazanan 33 yaşındaki futbolcuya teklif gelmesi halinde gönderilecek. Alınan bilgilere göre çok yüksek bir bonservis bedeli önerilmesine de gerek yok. Takımı gençleştirme kararı alan Fenerbahçe, Valbuena'nın yüksek ücretinden de böylece kurtulmak istiyor.

VERGİ ORANLARI ÇOK YÜKSEK

Bazı Fransız takımlarının onunla ilgilendiği biliniyor. Ancak Fransa'daki yüksek vergi oranları nedeniyle tecrübeli oyuncunun Türkiye'de kazandığı parayı net olarak alması neredeyse imkansız. Geçtiğimiz sezon Aykut Kocaman'la sorunlar yaşayan Valbuena, sezona ilk 11'de başlasa da ilerleyen dönemde kendisini yedek kulübesinde bulmuştu. Kocaman o dönem yaptığı açıklamada, "Valbuena takım için oynamayı öğrenmeli. Savunmaya yardım etmesi gerekiyor. Çok top kaybediyor" demişti.

KOCAMAN'LA AYNI FİKİRDE

Hollandalı Teknik Direktör Cocu'nun da Kocaman'la aynı fikirde olduğu öğrenildi. "Toplu defans, toplu hücum" anlayışını benimseyen Phillip Cocu, Valbuena'nın oynatmak istediği sisteme uymayacağını düşünüyor. Fransız futbolcunun, Katar ya da Çin'e gitme ihtimali de var. Zaten elden çıkarılamazsa sezon sonunda bedelsiz olarak ayrılabilecek. Kendisinden büyük işler beklenen tecrübeli futbolcu, Sarı-Lacivertli forma altında beklentilerin uzağında kalmıştı. Bir türlü katkı sağlayamadı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Valbuena krizi!Valbuena krizi!Yaşı ve aldığı yüksek ücret sebebiyle yıldız orta saha oyuncusunun Fenerbahçe günleri sona ermek üzere. Uygun bir teklif gelmesi halinde onunla yollar ayrılacak. Zaten sezon sonuna bırakılırsa bedelsiz ayrılma hakkına sahip olacak.
Ali Koç canlı yayına çıkıyor!Ali Koç canlı yayına çıkıyor!Fenerbahçe, Ali Koç'un 24 Temmuz'da yapacağı açıklamada içeriğin ne olacağını duyurdu.
Hedefleri hem madalya hem rekorHedefleri hem madalya hem rekorMilli atletler Jak Ali Harvey ve Emre Zafer Barnes, Berlin'de düzenlenecek Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda kürsüye çıkmak istiyor
Taraftarı yıkan haber! Resmi görüşmeler başladıTaraftarı yıkan haber! Resmi görüşmeler başladıSuudi Arabistan ekibi Al Hilal, yıldız golcü Bafetimbi Gomis için Galatasaray ile resmi görüşmelere başladı.
Guti ilk kez konuştu! Taraftara mesaj...Guti ilk kez konuştu! Taraftara mesaj...Beşiktaş teknik heyetine katılan Guti Hernandez, ilk röportajını verdi ve taraftara sıcak mesajlar gönderdi.
Ryan Babel Beşiktaş'ı çıldırttı!Ryan Babel Beşiktaş'ı çıldırttı!Hollandalı futbolcu için Flamengo'yla 8 milyon Euro'ya el sıkışan Beşiktaş'ın planı, Babel'den gelen son dakika golüyle bozuldu! 31 yaşındaki futbolcunun 3 milyon Euro'luk maaşa anlaştığı halde Brezilya ekibinden 4 milyon Euro istemesi sonrasında Flamengo
  • Menajeri açıkladı! 'G.Saray'la anlaştık'17 Temmuz 2018 Salı 11:04
  • Cristiano Ronaldo'dan iddialı sözler!16 Temmuz 2018 Pazartesi 23:57
  • Hakem krizi! MHK'nin tamamı görevden alındı!15 Temmuz 2018 Pazar 23:07
  • 20 yıl aradan sonra Fransa en büyük!15 Temmuz 2018 Pazar 23:01
  • "Benim için Kırkpınar bitmiştir"15 Temmuz 2018 Pazar 00:20
  • Doğan Hakyemez hayatını kaybetti11 Temmuz 2018 Çarşamba 23:52
  • Hırvatistan tarih yazdı!11 Temmuz 2018 Çarşamba 23:52
  • Ronaldo'dan veda mektubu11 Temmuz 2018 Çarşamba 05:45
  • Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları11 Temmuz 2018 Çarşamba 05:44
  • Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı10 Temmuz 2018 Salı 14:43
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri