21 Temmuz 2018 Cumartesi29 Şevval 1439
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ABD'den rüşvet teklifi

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ABD'den rüşvet teklifi
ABD Başkanı Trump’ın Ortadoğu ekibinden üç isim, İsrail işgalini tanıması karşılığında Hamas’a rüşvet teklif etti.
ABD'den rüşvet teklifi ABD'den rüşvet teklifi ABD'den rüşvet teklifi

 

İsrail, Filistinlileri yok sayarak ırk ayrımcısı bir rejimi yasalaştırırken ABDyönetimi İsrail işgalini tanıması karşılığında Hamas’a mali yardım vaad etti. ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu ekibi üst düzey danışmanı ve damadı Jared Kushner, Ortadoğu temsilcisi Jason Greenblatt ve ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, Hamas’a çağrı yaptı. Washington Post gazetesinin sayfalarından yapılan çağrıda işgalci “İsrail’i tanıma” ve “saldırıları durdurma” karşılığında yardım ve Gazze’deki durumun düzeltilmesi önerildi.

PARA, TEHDİT VE ŞANTAJ

Trump’ın Ortadoğu ekibi, Hamas’ın iki İsrailli sivili ve iki İsral askerinin cesedini teslim etmesini de şart koştu. Para teklifi yapılan Hamas’ın tehdit de edildiği açıklamada “İsrail’in kuruluşunun ardından Hamas’ın İsrail’in varlığının kalıcı bir gerçeklik olduğunu kabul etmesi akıllıca olur”denilerek Hamas’ın İsrail’i tanımamasının kötü sonuçları olacağı savunuldu.

ULUSLARARASI TOPLUMA SUÇLAMA

ABD’nin tekliflerinin kabul edilmesi halinde Gazze’ye “ekonomik başarı” ve “güçlenen bir bölgesel ekonomi” vaad eden üçlü, uluslararası toplumu ise suçladı. Filistinlilere en çok ABD’nin yardım ettiğini iddia eden isimler, uluslararası toplumu “gerçekçi çözüm” teklif etmek yerine konuşmakla meşgul olduğunu yazdı.

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