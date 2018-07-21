21 Temmuz 2018 Cumartesi29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:52Güneş 05:43Öğle 13:17İkindi 17:13Akşam 20:39Yatsı 22:21
    • 33°C Adana
    • 34°C Adıyaman
    • 25°C Afyon
    • 27°C Ağrı
    • 29°C Amasya
    • 26°C Ankara
    • 31°C Antalya
    • 26°C Artvin
    • 33°C Aydın
    • 32°C Balıkesir
  • BIST: 94.082 1.16
  • Altın: 189,916 0.46
  • Dolar: 4,7932 -0.57
  • Euro: 5,6125 0.31

Herkes paniğe kapılmıştı! O çamurun sırrı çözüldü…

»
Osmaniye’deki “Bölgede sık sık depremler oluyor, Savrun çayında çamur kaynadı” dedikodusunun altından kaplumbağalar çıktı.
Herkes paniğe kapılmıştı! O çamurun sırrı çözüldü…
Herkes paniğe kapılmıştı! O çamurun sırrı çözüldü… Herkes paniğe kapılmıştı! O çamurun sırrı çözüldü… Herkes paniğe kapılmıştı! O çamurun sırrı çözüldü…

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde şehrin ortasından geçen Savrun çayında, kaplumbağaların suya dalıp oluşturduğu çamur dalgasını ilginç doğa olayı zannedip depremin habercisi olarak çıkan dedikodu halkı panikletti.

Savrungözü yaylasından doğup Kadirli ilçesinin tam ortasından geçerek Ceyhan nehrine dökülen Savrun çayında, Cemalpaşa mahallesi üzerinde kurulu köprünün altında yaşayan kaplumbağalar paniğe neden oldu. Son iki gündür Kadirli çevresinde ki bazı il ve ilçelerde büyüklükleri 2.1 ile 2.5 arasında değişen depremler meydana gelmesi “Bölgede sık sık depremler oluyor, Savrun çayı da çamur kaynadı” dedikodusu bir anda ilçede yayıldı. Cemalpaşa yaya köprüsünün altında, yukarıdan bakılınca akan suyun içinden sanki çamur kaynıyor gibi görünen olayı “depremin habercisi” olarak yorumlayan halkta panik oluşsa da kısa bir süre sonra su içerisinde ki çamurun suya dalıp çıkan kaplumbağalar tarafından yapıldığı anlaşıldı. Onlarca kaplumbağanın yaşadığı bölgede sürekli gezinti yaptığını söyleyen bir vatandaş “ Bu tür çamuru kaplumbağalar çıkarır. Ben çoğu zaman görüyorum. Köprünün üst tarafında dikkat ederseniz yok. Alt tarafında yaşıyor kaplumbağalar. Su derin olunca çamur çıkmaz. Bu çamurun sebebi kaplumbağalar” şeklinde konuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Herkes paniğe kapılmıştı! O çamurun sırrı çözüldü…Herkes paniğe kapılmıştı! O çamurun sırrı çözüldü…Osmaniye’deki “Bölgede sık sık depremler oluyor, Savrun çayında çamur kaynadı” dedikodusunun altından kaplumbağalar çıktı.
Beyaz Saray yetkilisi: Brunson kararı tokat gibiBeyaz Saray yetkilisi: Brunson kararı tokat gibiEski Beyaz Saray ve Dışişleri yetkilisi Amanda Sloat : “Evanjelikler bastırıyor, normalde Türkiye'nin iç politikasıyla ilgilenmeyen Amerikan kamuoyu davayı yakından takip ediyor. Mahkemenin kararı Amerika'ya tokat gibi geldi.”
Polis cevabı yapıştırdı! 'O çakal peki sen nesin?'Polis cevabı yapıştırdı! 'O çakal peki sen nesin?'İstanbul’da turizm polisi gece saatlerinde alkollü mekanlarda denetim yaptı.
İbrahim Kalın: Bu kanunu herkes reddetmelidirİbrahim Kalın: Bu kanunu herkes reddetmelidirCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bugünkü yazısında İsrail'in aldığı hukuk dışı karara sert tepki gösterdi.
Dün gece katliam yapmıştı! Teslim olduDün gece katliam yapmıştı! Teslim olduAydın'ın Nazilli ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesinin evine 2 pompalı tüfekle baskın yaparak 5 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi yaralayan Mustafa Duran polise teslim oldu.
İkinci emeklilikte Temmuz fırsatıİkinci emeklilikte Temmuz fırsatıTemmuz ayı ile birlikte zorunlu BES’te küçük işletmeler sisteme dahil oldu. Böylece 3.3 milyon çalışan daha ikinci emeklilik şansını yakaladı. İşte işverenler ve çalışanlar için BES rehberi…
  • Dikkat! Son dakika uyarısı geldi!21 Temmuz 2018 Cumartesi 10:29
  • Bedellide 28 gün sürprizi gelebilir!21 Temmuz 2018 Cumartesi 09:56
  • Adnan Oktar örgütünün şifreli konuşmaları çözüldü21 Temmuz 2018 Cumartesi 09:53
  • 100 günlük eylem planı belli oldu21 Temmuz 2018 Cumartesi 09:51
  • Yüzbinlerce memur bekliyor! Kritik hafta başladı21 Temmuz 2018 Cumartesi 09:49
  • Yeni bakandan kritik açıklama!21 Temmuz 2018 Cumartesi 09:46
  • AK Parti'den bedelli askerlik açıklaması20 Temmuz 2018 Cuma 16:34
  • Adnan Oktar'ın 'Hapçı' doktoru aranıyor20 Temmuz 2018 Cuma 16:16
  • Çarpıcı Erdoğan-Putin analizi20 Temmuz 2018 Cuma 16:11
  • Bosna'lı Başkan ezana hakaret etti!20 Temmuz 2018 Cuma 15:59
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri