21 Temmuz 2018 Cumartesi29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:52Güneş 05:43Öğle 13:17İkindi 17:13Akşam 20:39Yatsı 22:21
    • 34°C Adana
    • 39°C Adıyaman
    • 29°C Afyon
    • 30°C Ağrı
    • 29°C Amasya
    • 30°C Ankara
    • 33°C Antalya
    • 26°C Artvin
    • 38°C Aydın
    • 34°C Balıkesir
  • BIST: 94.082 1.16
  • Altın: 189,916 0.46
  • Dolar: 4,7932 -0.57
  • Euro: 5,6125 0.31

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret etmişti.işte sonuç

»
Ankara Başsavcılığı'nda sosyal medyada Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık Atatürk'e hakaret eden İnci hakkında yakalama kararı çıkardı.
Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret etmişti.işte sonuç
Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret etmişti.işte sonuç Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret etmişti.işte sonuç Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret etmişti.işte sonuç

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret ettiği görüntüsü sosyal medyada yer alan kişiyle ilgili Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

İnci, Anıtkabir ziyaretinde çektiği videoda, Atatürk’ü sevmediğini söyleyerek ağır hakaretlerde bulunuyor. Videonun yayılmasının ardından sosyal medyada da genç kıza tepki yağdı. Tutuklanması için çağrı yapılan genç kız paylaşımların çoğalmasının ardından pişman olduğunu belirttiği bir video yayınladı. Görüntüleri kendisinin görüşlerine saygı duymayan bir arkadaşına inat olsun diye çekip sadece ona yolladığını ifade eden İnci, “Atatürk’e saygı duymasam Anıtkabir’e gitmezdim” dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ankara'da dehşet! Emekli polis kendini arabadan atarak kurtulduAnkara'da dehşet! Emekli polis kendini arabadan atarak kurtulduAnkara'da, milli atıcı, uluslararası atış hakemi emekli polis Nermin Özyurt, ailesiyle yaşadığı Batıkent'teki evine girmek istediği sırada dehşeti yaşadı.
Adnan Oktar, Selahattin Demirtaş'ın yanına gidiyorAdnan Oktar, Selahattin Demirtaş'ın yanına gidiyorİstanbul merkezli operasyonda tutuklanan Adnan Oktar'ın, konulduğu Silivri Cezaevi'nden, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledileceği belirtildi.
Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret etmişti.işte sonuçAnıtkabir'de Atatürk'e hakaret etmişti.işte sonuçAnkara Başsavcılığı'nda sosyal medyada Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık Atatürk'e hakaret eden İnci hakkında yakalama kararı çıkardı.
3 yaşındaki kayıp Evrim'in babası gözaltında3 yaşındaki kayıp Evrim'in babası gözaltındaTokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ın babası ile adı açıklanmayan bir kişi gözaltına alındı.
Herkes paniğe kapılmıştı! O çamurun sırrı çözüldü…Herkes paniğe kapılmıştı! O çamurun sırrı çözüldü…Osmaniye’deki “Bölgede sık sık depremler oluyor, Savrun çayında çamur kaynadı” dedikodusunun altından kaplumbağalar çıktı.
Beyaz Saray yetkilisi: Brunson kararı tokat gibiBeyaz Saray yetkilisi: Brunson kararı tokat gibiEski Beyaz Saray ve Dışişleri yetkilisi Amanda Sloat : “Evanjelikler bastırıyor, normalde Türkiye'nin iç politikasıyla ilgilenmeyen Amerikan kamuoyu davayı yakından takip ediyor. Mahkemenin kararı Amerika'ya tokat gibi geldi.”
  • Polis cevabı yapıştırdı! 'O çakal peki sen nesin?'21 Temmuz 2018 Cumartesi 12:30
  • İbrahim Kalın: Bu kanunu herkes reddetmelidir21 Temmuz 2018 Cumartesi 12:00
  • Dün gece katliam yapmıştı! Teslim oldu21 Temmuz 2018 Cumartesi 11:40
  • İkinci emeklilikte Temmuz fırsatı21 Temmuz 2018 Cumartesi 10:32
  • Dikkat! Son dakika uyarısı geldi!21 Temmuz 2018 Cumartesi 10:29
  • Bedellide 28 gün sürprizi gelebilir!21 Temmuz 2018 Cumartesi 09:56
  • Adnan Oktar örgütünün şifreli konuşmaları çözüldü21 Temmuz 2018 Cumartesi 09:53
  • 100 günlük eylem planı belli oldu21 Temmuz 2018 Cumartesi 09:51
  • Yüzbinlerce memur bekliyor! Kritik hafta başladı21 Temmuz 2018 Cumartesi 09:49
  • Yeni bakandan kritik açıklama!21 Temmuz 2018 Cumartesi 09:46
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri