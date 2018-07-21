Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda geçen yıl yapılan değişiklikle Soyadı Kanunu’nun 3’üncü maddesine aykırı yazılan, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan ad-soyadları il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine olanak tanındı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Aralık 2017’den bu yana Türkiye genelinde talep almaya başladı. O tarihten bu yana mahkeme kararı aranmaksızın 56 bin 212 kişi soyadını değiştirirken, 22 bin 40 kişi ismini düzeltti.
KARPUZ, DANABAŞ, ÖRDEK, CAMUZ, MALAK
Değiştirilen soyadlar arasında çok ilginç ve alay konusu isimler olması dikkat çekti. Değiştirilen soyadlardan bazılara, “Karakoyun, Top, Karpuz, Danabaş, Ördek, Kör, Camuz, Ahmak, Çakal, Malak, Armut, Davul” oldu. Ayrıca düzeltilen isimlerden bazıları ise şu şekilde:
“Keser-Kevser, Fedme-Fadime, Erturun-Ertuğrul, Fiyaz-Feyyaz, Hebibe-Habibe, Vurkan-Furkan, Turğut-Turgut, Bünyami-Bünyamin, Birifan-Berivan, Buğlum-Buğlem, Müzüyen-Müzeyyen, Ristan-Rüstem, Yonis-Yunus.”
DÜZELTME DE YAPILABİLİR
Ad ve soyadındaki yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişliklerinin il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine olanak sağlayan uygulama 2019 yılı sonuna kadar devam edecek. Adında imla veya harf hatası bulunanlar ile soyadları alay konusu olan veya ahlaka aykırı anlam ifade edenler bu haktan yararlanabilir. Başvurular nüfus müdürlüklerine yapılırken, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ise dış temsilciliklere başvuru yapabiliyor.
- Kanun değişince, nüfus müdürlüklerine koştular!Ankara'da dehşet! Emekli polis kendini arabadan atarak kurtulduAdnan Oktar, Selahattin Demirtaş'ın yanına gidiyorAnıtkabir'de Atatürk'e hakaret etmişti.işte sonuçİran'da çatışma! 11 ölü3 yaşındaki kayıp Evrim'in babası gözaltındaKredi kartı kullananlar dikkat! Çok önemli uyarıHerkes paniğe kapılmıştı! O çamurun sırrı çözüldü…Beyaz Saray yetkilisi: Brunson kararı tokat gibiPolis cevabı yapıştırdı! 'O çakal peki sen nesin?'
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 03:52 Güneş 05:43 Öğle 13:17 İkindi 17:13 Akşam 20:39 Yatsı 22:21
- 33°C Adana
- 39°C Adıyaman
- 27°C Afyon
- 30°C Ağrı
- 28°C Amasya
- 31°C Ankara
- 32°C Antalya
- 26°C Artvin
- 39°C Aydın
- 34°C Balıkesir
- BIST: 94.082 1.16
- Altın: 189,916 0.46
- Dolar: 4,7932 -0.57
- Euro: 5,6125 0.31
Kanun değişince, nüfus müdürlüklerine koştular!
Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda geçen yıl yapılan değişiklikle Soyadı Kanunu’nun 3’üncü maddesine aykırı yazılan, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan ad-soyadları il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine olanak tanındı. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Aralık 2017’den bu yana Türkiye genelinde talep almaya başladı. O tarihten bu yana mahkeme kararı aranmaksızın 56 bin 212 kişi soyadını değiştirirken, 22 bin 40 kişi ismini düzeltti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Sigortacıya evinin önünde infaz
- Lüks araç genç müzisyene mezar oldu
- Yozgat'ta bulundu! Tam 9 milyon yıllık...
- Şehitler için sela okuyan imamı darp ettiler
- Çatıda müzik dinleyen genç korkuttu
- Yok böyle araç! Bakan bir daha bakıyor
- 'Ölüm yolu'nda gördüklerini unutamıyor
- Bahriye teyze 50 yıldır dağ köyünde yalnız yaşıyor
- Ünlü milyarder selfie çekerken düşüp öldü
- Tanzanya’da Türk usulü sünnet düğünü
- Kaçak elektrik çekmeye çalışırken, akıma kapılıp öldü
- İnşaatta 'kırlangıç molası' sürüyor
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.