22 Temmuz 2018 Pazar29 Şevval 1439
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katil devlet harekete geçti!

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katil devlet harekete geçti!
İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytullahim kenti yakınlarındaki Metzad Yahudi yerleşim biriminde 20 yeni konut inşa edeceği bildirildi.
katil devlet harekete geçti! katil devlet harekete geçti! katil devlet harekete geçti!

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarıyla Mücadele Heyeti Temsilcisi Hasan Bureyce yaptığı açıklamada, “İsrail hükümeti, Batı Şeria’daki Yahudi yerleşim birimlerini genişletme projesi çerçevesinde 20 yeni konutun inşa edilmesi planını onayladı.” dedi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya yer alan açıklamada, Bureyce, “İşgal devleti hükümeti, son dönemde Beytullahim’deki Yahudi yerleşim birimlerini genişletme ve büyütme projelerine hız vermiş durumda.” ifadelerini kullandı.

İsrail hükümeti geçen ayın sonunda aynı bölgedeki Eldad Yahudi yerleşim birimine 500 yeni konut inşa edilmesi projesini onaylamıştı.

İsrail’in bu kararının, işgal altındaki Batı Şeria’yı da İsrail devletinin bir parçası olarak gören Yahudi Ulus Devlet yasa tasarısının onaylanarak kanunlaşmasından iki gün sonra gelmesi dikkat çekti.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman da daha önce Batı Şeria'da 3 bin 900 konutluk yeni Yahudi yerleşim yeri kurmayı planladıklarını açıklamıştı.

DOĞU KUDÜS VE BATI ŞERİA YARIM ASIRDIR İŞGAL ALTINDA

Doğu Kudüs ve Batı Şeria 1967'den bu yana İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İnşa ettiği duvarla bu iki bölgeyi birbirinden ayıran İsrail, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Doğu Kudüs'e geçişini engelliyor.

İsrail, 2 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni de Hamas'ın 2006'daki seçimleri kazanmasından bu yana abluka altında tutuyor.

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 131, Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 yerleşim birimi kurduğu ifade ediliyor.

Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık 500 bin, Doğu Kudüs'te 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısını kısa sürede 1 milyona çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor.

Uluslararası hukukta, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm Yahudi yerleşim birimleri gayrimeşru kabul ediliyor.

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