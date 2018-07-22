22 Temmuz 2018 Pazar29 Şevval 1439
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Kral Selman bırakıyor mu?

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Kral Selman bırakıyor mu?
Enerji ve savunma alanında faaliyet yürüten Taktikal Repourt araştırma dergisi, Suudi Arabistan kralı Selman Bin Abdülaziz’in sağlık durumuna ilişkin önemli bileğilere yer verdi.
Kral Selman bırakıyor mu? Kral Selman bırakıyor mu? Kral Selman bırakıyor mu?

 

Kral Selman bin Abdülaziz’in nefes güçlüğü çektiğini ve doktorlarının Mekke’yi ziyaretinin ardından kendisine dinlemesini tavsiye ettiklerini belirten söz konusu dergi; padişah sarayına dayandırdığı bilgide, Selman bin Abdülaziz’in rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz günlerde ameliyata alındığını iddia etti.

Doktorlarının tavsiyesini dinleyen kral Selam bin Abdülaziz’in bu haftaki görüşmelerini iptal ettiği belirtilirken kralın Selman’ın katıldığı özel bir toplantıda iktidarını oğlu Muhammed bin Selman’a verme kararını henüz almadığını söylediği ifade edildi.

Söz konusu araştırma dergisi, Suudi Arabistan’da bulunan birçok düşünce kuruluşunun ve yetkili organların kralın iktidarını veliahda teslim etmesini istediklerini belirterek, kral Selman bin Abdülaziz’in fili durumda buna ihtiyaç duymadığını vurguladı.

Rejim muhaliflerinden olan Sultan el Abdeli el Kamdi, veliaht Muhammed bin Selman’ın babasından padişahlığı bir an önce almak istediğini belirtirken bin Selman’ın amcaoğlu Muhammed bin Naife yaptığını tekrarlamak istediğini ancak Suud hanedanının hali hazırda bunun için müsait olmadığını söyledi.

Rejim muhalifi olan bu isim, Muhammed bin Selman’ın babasının tacı bırakmasını beklemeden iktidarı almak istediğini belirtmekte.

Diğer yandan Muhammed bin Selman tarafından kenara itilen Muhammed bin Naif hakkında yayımlanan görüntülerde; Naif’in halk tarafından sevgi karşılandığı görülmekte.

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