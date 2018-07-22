22 Temmuz 2018 Pazar29 Şevval 1439
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'Aslanın kuyruğuyla oynama ..."

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'Aslanın kuyruğuyla oynama ..."
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'a "Aslanın kuyruğuyla oynama, pişman edicidir" sözleriyle seslendi.
'Aslanın kuyruğuyla oynama ... 'Aslanın kuyruğuyla oynama ... 'Aslanın kuyruğuyla oynama ...

 

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün İran'ın yurt dışındaki misyon şeflerine hitaben yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump'ı sert şekilde uyardı.

Cumhurbaşkanı Ruhani'nin konuşmasının satır başları;

-Dış politika, ulusal egemenliği simgeliyor. Hükümetin seçimlere müdahalesini önlemek iç politika başarısı ve dış müdahaleye engel olmak, dış politika başarısıdır. Hükümetin içerideki görevi, özel sektör için zemin sağlamaktır

Diplomatlar, nizam elçileri ve yurtdışında tarih, kültür ve İran milletinin temsilcileridir. Büyükelçiler, vatandaşların karşısında sorumlular. Diplomasi, ulusal güvenlik ve çıkarı korumakta öncüdür. ABD'nin şimdiki yönetimi, dünya ve kendi ulusal çıkarlarıyla mücadele halindedir.

Beyaz Saray hiçbir zaman şimdiki kadar uluslararası kurallar, İslam dünyası ve Filistin milletine karşı olmamıştır. Bugün her zamankinden ziyade Siyonist rejimin işgal ve saldırganlık temeli üzerine kurulu olduğu anlaşılıyor. Utanmadan "Filistin İslam ülkesi değil" diyorlar, komşular ve Arap dünyasına İsrail'in mahiyeti ile ilgili sözlerimiz kanıtlandı. İnsan haklarının en büyük düşmanı Siyonist rejimdir.

Bugün İsrail'in ırkçılığın odağı olduğu kanıtlanmıştır. Güçlü ve aziz diplomatlarımızın görevi her zamankinden daha ağırdır. İran milleti, özgürlük ve bağımsızlık adına kukla diktatör karşısında durdu. Devrim ve İran halkına karşı ABD'den daha müdahalecisi yok. Devirmek, parçalamak, zayıflatmak; ABD'nin İslam Cumhuriyeti'ne karşı esas politikalarıdır.

Kutsal Savunma Dönemi'nde tüm dünya İran milletine karşı bir şey yapamadı. Düşman, İran'ı bölme ve parçalama komplosunda yenildi. 3. komplo, nükleer faaliyet bahanesiyleydi. Beyaz Saray, Avrupa'nın bizime yakınlaşmasına hep engel oluyor.

Nükleer anlaşma, İran'ın nükleer teknolojisine karşı 12 yıllık komplonun hezimetiydi. ABD'nin işi, İran ve büyük İran milletine karşı komplodur. İran'ın stratejik derinliği, Doğu'dan Yarımadaya, Batı'da Akdeniz'e kadar, Güney'de Kızıldeniz'e ve Kuzey'de Kafkasya'ya kadardır

DAEŞ'in kökünü kazıyıp, bölge milletlerini kurtardık. İran'ın bölgedeki nüfuzu, tarihi ve medeniyetten kaynaklanan bir durumdur. Gençlerimizin kanının pahasına teröristleri yendik.

ABD'nin son komplosu, İran milletini yormaktır. Şunu bilmelisiniz ki İran milleti, efendi bir millettir ve asla kimsenin hizmetçisi olmayacak. Amerikalılar şunu iyi bilmeliler ki, İran ile barış, barışların anası ve İran ile savaş, savaşların anasıdır. Tehdit etmiyoruz ve gücümüz caydırıcıdır. Muhakkak ABD'yi yeneceğiz.

ABD'nin ilk hedefi, nükleer anlaşmayı kendimiz ihlal etmemizdir. Ajansı kışkırttılar ancak yine de başarılı olmadılar. ABD'nin 3. başarısız adımı, Avrupa'yı nükleer anlaşmayı düzeltmek için ikna edememesiydi. Sonunda ABD, kendi nükleer anlaşmadan çekilmek zorunda kaldı. 

Dünya ile iyi ilişki kurma peşindeyiz. Komşularla en ilişkiler istiyoruz. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn'in İran'a yönelik münasebetlerini düzeltmeye çalışıyoruz. Siyasetten azıcık anlayan kimse, "İran'ın petrol ihracatını durduracağız" diye söylemez. Boğazlarımız çoktur; Hürmüz Boğazı bunlardan sadece biridir. 

Sayın Trump! Biz onurlu insanız ve tarih boyunca bölgenin su kanalının güvenliğini sağlamışızdır; Aslanın kuyruğuyla oynama, pişman edicidir. İran milletini, İran'ın güvenliği ve çıkarlarına karşı kışkırtmaya gücünüz yok. İran milletine savaş ilan ediyor ve ardından destekten devam vuruyorsunuz? Bölgede yer yere serilmişsiniz, ne söylediklerinizi bilin

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