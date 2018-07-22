22 Temmuz 2018 Pazar29 Şevval 1439
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Ortaya çıktı! Reddedilince çılgına döndüler

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Filistin işgaline yasa kılıfı uyduran Tel Aviv yönetiminin bu sırada Gazze’ye yönelik baskıları neden artırdığı anlaşıldı.
Ortaya çıktı! Reddedilince çılgına döndüler
Ortaya çıktı! Reddedilince çılgına döndüler Ortaya çıktı! Reddedilince çılgına döndüler Ortaya çıktı! Reddedilince çılgına döndüler

 

İşgal ettiği Filistin topraklarını "Yahudi ulus devleti" olarak tanıyan ve Arapları yok sayan Siyonist yasayı kabul ederek dünyaya meydan okuyan İsrail, Gazze’de Hamas’ın direnişini tamamen kırmak için harekete geçti. Gazze Şeridi’nde Hamas’ın silahlı kolu İzzeddin El Kassam Tugayları’na ait 60 hedefe düzenlenen saldırıların arkasından direniş grubuna "İsrail’i tanı"baskısı çıktı. 

BASKI TALİMATI SİSİ ARACILIĞIYLA YAPILDI

Fetih Hareketi ile uzlaşı anlaşmasına rağmen Gazze’yi kontrol eden Hamas, Mısır’da darbeci lider Sisi’nin istihbaratçılarıyla hafta başında bir araya gelerek yeni bir mutabakata vardı. Anlaşmanın içeriği açıklanmazken, ABD ve İsrail’in, işbirlikçisi Sisi aracılığıyla yolladığı talimatın ortaya çıkması uzun sürmedi. Mısır basını Hamas’ın silah bırakmaya ve terör devletini tanımaya zorlandığını yazarken, ABD Başkanı Donald Trump’ın sözde Filistin-İsrail barış planından sorumlu danışmanları da örgüte açıkça para teklifinde bulunduklarını itiraf etti. Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, Trump’ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ve ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, Washington Post gazetesi için kaleme aldıkları makalede, "Hamas’ın İsrail’in varlığının kalıcı bir gerçek olduğunu kabul etmesi akıllıca olacaktır. Hamas’ın bu şartları kabul etmesi halinde yapılacak yardımlar sayesinde Gazze ve Batı Şeria’daki ekonomik şartlar kısa sürede iyileşecektir" ifadelerini kullandı.

TEKLİF REDDEDİLİNCE SALDIRI BAŞLATILDI

Hamas’ın teklifi kesin bir dille reddettiği öğrenilirken, İsrail önceki gece Gazze’ye bomba yağdırarak Filistinli direnişçilere karşı baskıyı artırdı. Hamas’ı yeniden masaya çekmeyi hedefleyen terör devleti aniden ateşkes ilan etti. Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yayımladığı yazılı açıklamada, "Mısır ve uluslararası tarafların arabuluculuğunda Filistinli direniş hareketleri ile işgal arasında ateşkes sağlandı" dedi. Gazze’nin direnişini kıramayan işgal güçlerinin son hamlesi ise ateşkesi delmek oldu. İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında bir gözlem noktasını tank atışıyla vurdu.

GAZZELİ MUHAMMED'E ALBAYRAKLI UĞURLAMA

Türkiye ve Başkan Erdoğan’ın Filistin hassasiyeti, Türk bayrağını direnişin sembolü yaptı. İşgalci İsrail’in topraklarını gasp etmesine itiraz eden Gazzeliler, şehitlerini uğurlarken de Filistin davasına sahip çıkan Türkiye’yi unutmadı. Büyük Dönüş Yürüyüşü isimli barışçıl protesto gösterilerinin 17.cumasında İsrailli askerlerin açtığı ateş sonucu şehit olan 27 yaşındaki Muhammed Bedvan dün toprağa verildi. Naaşı Gazze’deki evinden çıkarılan Bedvan’ın tabutunun Türk bayrağı ile örtülmesi dikkat çekti. Bedvan’ın naaşı Gazze’nin orta kesimindeki Hazreti Ömer Camisi’ne getirildi ve kent mezarlığına defnedildi. İsrail’in önceki gün Gazze’ye yönelik bombardımanında şehit olan 31 yaşındaki Muhammed Ebu Ferhane ve 26 yaşındaki Şaban Ebu Hatır Han Yunus’ta, 23 yaşındaki Mahmud Kışta ise Refah’ta toprağa verildi.

DOWN SENDROMLU GENCE İŞKENCE

İşgalci İsrail askerleri, 30 Mart’tan bu yana Gazze Şeridi’nde gasp edilen topraklarını anmak için Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri düzenleyen ve Kudüs ihanetine karşı çıkan Filistinlilere yönelik insanlık dışı muamelelerde bulunuyor.  Gazze’de 4 kişiyi katleden terör devleti, Batı Şeria’nın El Halil beldesinde de down sendromlu Filistinli bir genci tutukladı. İşgal güçleri şiddet uyguladığı Filistinli gencin kolunu kırdı. İsrail, Aralık 2017’de de ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararına karşı sokağa dökülen Filistinlilere orantısız güç uygulamış ve yine El-Halil’de down sendromlu bir çocuğu gözaltına almıştı. 

GAZATECİ ŞEHİTLERİ SAYARKEN KARDEŞİNİ ÖĞRENDİ

Filistinli gazeteci Maryam Abu Daqqa, Han Yunus kentinde işgalci İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinlilerin listesini canlı yayında okurken aralarında kendi kardeşinin olduğunu da öğrendi. Bugün ortaya çıkan videoda arkadaşları ve sağlık çalışanları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Daqqa, "Canlı yayındaydım ve şehitlerin adlarını söylüyordum. Ölenlerin arasında kendi kardeşimin adını görünce şok oldum" ifadelerini kullandı. Filistinlilerin Gazze sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinin 17’nci cumasında ise 4 kişi hayatını kaybetmiş, 120’den fazla kişi yaralanmıştı.

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