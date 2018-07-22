22 Temmuz 2018 Pazar29 Şevval 1439
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Suriye'den haber geldi, Türkiye alarma geçti!

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Türkiye, Suriye'deki cezaevinden firar eden DEAŞ üyesi teröristler için alarma geçti. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı İdlib'de cezaevinden kaçan DEAŞ'lı 12 teröristin Türkiye'ye geçme ihtimaline karşı güvenlik tedbirlerinin arttırılmas
Suriye'den haber geldi, Türkiye alarma geçti!
Suriye'den haber geldi, Türkiye alarma geçti! Suriye'den haber geldi, Türkiye alarma geçti! Suriye'den haber geldi, Türkiye alarma geçti!

 

Türkiye, Suriye'deki cezaevinden firar eden DEAŞ üyesi teröristler için alarma geçti. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı İdlib'te cezaevinden kaçan DEAŞ'lı 12 teröristin Türkiye'ye geçmiş olması ihtimaline karşı güvenlik tedbirlerinin arttırılmasını istedi.

4'Ü YAKALANDI, 14'Ü ARANIYOR

Gazeteci Enis Yıldırım'ın haberine göre Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı, uluslararası terör faaliyetlerini deşifre etmek için yaptığı çalışmalar çerçevesinde Suriye'nin İdlib şehrinde bulunan Felyak El Şam grubuna ait cezaevinde tutuklu olan 16 DEAŞ mensubunun firar ettiğini belirledi. Kaçan teröristlerden 4'ünün yakalandığı, 12'sinin ise halen arandığını belirleyen İstihbarat Daire Başkanlığı, özellikle güney illeri başta olmak üzere tüm illere uyarı yazısı göndererek duyarlılık istedi.

FOTOĞRAFLARI TÜM İLLERE GÖNDERİLDİ

Teröristlerin fotoğraflarını da illere gönderen İstihbarat Daire Başkanlığı, DEAŞ terör örgütü üyelerinin Türkiye'ye geçmiş olması ihtimaline karşı güvenlik tedbirlerinin artırılmasını hatırlattı.

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