22 Temmuz 2018 Pazar29 Şevval 1439
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Deşifre oldular! Bir rezalet daha ortaya çıktı

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Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen Yehuda Glick’in Türk Dostu deşifre oldu.
Deşifre oldular! Bir rezalet daha ortaya çıktı
Deşifre oldular! Bir rezalet daha ortaya çıktı Deşifre oldular! Bir rezalet daha ortaya çıktı Deşifre oldular! Bir rezalet daha ortaya çıktı

Terör devleti İsrail polisi eşliğindeki 700'den fazla fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Baskının hemen ardından Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Başkanı Aslan Değirmenci, Mescid-i Aksa’ya baskını düzenleyenlerin organizatörünün Binyamin Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud Partisi'nden milletvekili Yehuda Glick olduğunu açıkladı.

Yehuda Glick ile tutuklanan Adnan Oktar’ın birlikte fotoğrafını da yayımlayan Değirmenci, "Bugün Mescid-i Aksa’ya yapılan baskının organizatörleri arasında da bulunan Siyonist Yehuda Glick’in Türkiye’deki dostu ise Adnan Oktar" diye yazdı. 

İşte Değirmenci tarafından yapılan o paylaşımlar: 

1- Mescid-i Aksa’ya baskınlar sürüyor. Organizatör terör devleti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud Partisi'nden milletvekili Yehuda Glick. 

2- Mescid-i Aksa alanında Tapınak çalışmaları hareketinin sorumlularından olan Yehuda Glick, Siyonist İsrail Radikal Sağ Koalisyonu (Likud)’nun üyeliğini de yürütüyor.

3- Siyonist terörün bir numaralı destekçileri arasındaki Glick, Müslümanların Mescid-i Aksa’dan temizlenmesi doğrultusunda propaganda çalışmalarında bulunuyor.

4- Yehuda Glick, yaptığı açıklamalarda Mescid-i Aksa bekçilerinin ve İslami Vakıflar Dairesi görevlilerinin Mescid-i Aksa'dan kovulmalarını istiyor.

5- Glick’in de bulunduğu Siyonist grup El-Halil şehrinde bulunan Hz. İbrahim Camisi'ni basıp geç saatlere kadar telmudi ayinler yapmış ve Müslümanlar aleyhinde sloganlar atmıştı. Haham Yehuda Glick’in camide mum yaktığı baskında "Müslümanlar Ölmeli" şeklinde sloganlar atılmıştı.

6- Bugün Mescid-i Aksa’ya yapılan baskının organizatörleri arasında da bulunan Siyonist Yehuda Glick’in Türkiye’deki dostu ise Adnan Oktar.

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