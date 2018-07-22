Deşifre oldular! Bir rezalet daha ortaya çıktı

Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen Yehuda Glick’in Türk Dostu deşifre oldu.

Terör devleti İsrail polisi eşliğindeki 700'den fazla fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Baskının hemen ardından Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Başkanı Aslan Değirmenci, Mescid-i Aksa’ya baskını düzenleyenlerin organizatörünün Binyamin Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud Partisi'nden milletvekili Yehuda Glick olduğunu açıkladı.

Yehuda Glick ile tutuklanan Adnan Oktar’ın birlikte fotoğrafını da yayımlayan Değirmenci, "Bugün Mescid-i Aksa’ya yapılan baskının organizatörleri arasında da bulunan Siyonist Yehuda Glick’in Türkiye’deki dostu ise Adnan Oktar" diye yazdı.

İşte Değirmenci tarafından yapılan o paylaşımlar:

1- Mescid-i Aksa’ya baskınlar sürüyor. Organizatör terör devleti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud Partisi'nden milletvekili Yehuda Glick.

2- Mescid-i Aksa alanında Tapınak çalışmaları hareketinin sorumlularından olan Yehuda Glick, Siyonist İsrail Radikal Sağ Koalisyonu (Likud)’nun üyeliğini de yürütüyor.

3- Siyonist terörün bir numaralı destekçileri arasındaki Glick, Müslümanların Mescid-i Aksa’dan temizlenmesi doğrultusunda propaganda çalışmalarında bulunuyor.

4- Yehuda Glick, yaptığı açıklamalarda Mescid-i Aksa bekçilerinin ve İslami Vakıflar Dairesi görevlilerinin Mescid-i Aksa'dan kovulmalarını istiyor.

5- Glick’in de bulunduğu Siyonist grup El-Halil şehrinde bulunan Hz. İbrahim Camisi'ni basıp geç saatlere kadar telmudi ayinler yapmış ve Müslümanlar aleyhinde sloganlar atmıştı. Haham Yehuda Glick’in camide mum yaktığı baskında "Müslümanlar Ölmeli" şeklinde sloganlar atılmıştı.

6- Bugün Mescid-i Aksa’ya yapılan baskının organizatörleri arasında da bulunan Siyonist Yehuda Glick’in Türkiye’deki dostu ise Adnan Oktar.