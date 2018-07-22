22 Temmuz 2018 Pazar29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:53Güneş 05:43Öğle 13:17İkindi 17:12Akşam 20:38Yatsı 22:20
    • 27°C Adana
    • 30°C Adıyaman
    • 20°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 22°C Amasya
    • 22°C Ankara
    • 35°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 28°C Aydın
    • 24°C Balıkesir
  • BIST: 94.082 1.16
  • Altın: 189,497 -0.22
  • Dolar: 4,7932 -0.57
  • Euro: 5,6125 0.31

Mesut Özil Türk Milli Takımı'nda oynayabilir mi?

»
Mesut Özil Türk Milli Takımı'nda oynayabilir mi?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından ırkçı saldırılara maruz kaldığı için milli takım kariyerini noktalayan Mesut Özil'in Türk Milli Takımı'nda oynamak için bir şansı bulunuyor.
Mesut Özil Türk Milli Takımı'nda oynayabilir mi? Mesut Özil Türk Milli Takımı'nda oynayabilir mi? Mesut Özil Türk Milli Takımı'nda oynayabilir mi?

 

Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'in Türk Milli Takımı'nda forma giyme şansı bulunuyor mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından ırkçı saldırılara maruz kaldığı için milli takım kariyerini noktalayan Mesut Özil'in Türk Milli Takımı'nda oynamak için bir şansı bulunuyor.

Bu konuyla ilgili FIFA'nın şöyle bir maddesi bulunuyor:

Bir oyuncunun milli takım değişikliği yapabilmesi için mevcut milli takımda oynama haklarının elinden alınması gerekiyor. (Vatandaşlıktan çıkarılmak) Bu durumda oyuncu başka bir ülke vatandaşlığına sahipse FIFA'dan o ülke adına oynamayı talep etme hakkına sahip. Ancak FIFA'nın bu talebi değerlendirip olumsuz bir karar verme durumu da mevcut.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı'ndan Mesut Özil açıklamasıCumhurbaşkanlığı'ndan Mesut Özil açıklamasıCumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektirmesinin ardından yaşadıklarını anlattığı açıklaması hakkında yorum yaptı.
Mesut Özil Türk Milli Takımı'nda oynayabilir mi?Mesut Özil Türk Milli Takımı'nda oynayabilir mi?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından ırkçı saldırılara maruz kaldığı için milli takım kariyerini noktalayan Mesut Özil'in Türk Milli Takımı'nda oynamak için bir şansı bulunuyor.
Valbuena krizi!Valbuena krizi!Yaşı ve aldığı yüksek ücret sebebiyle yıldız orta saha oyuncusunun Fenerbahçe günleri sona ermek üzere. Uygun bir teklif gelmesi halinde onunla yollar ayrılacak. Zaten sezon sonuna bırakılırsa bedelsiz ayrılma hakkına sahip olacak.
Ali Koç canlı yayına çıkıyor!Ali Koç canlı yayına çıkıyor!Fenerbahçe, Ali Koç'un 24 Temmuz'da yapacağı açıklamada içeriğin ne olacağını duyurdu.
Hedefleri hem madalya hem rekorHedefleri hem madalya hem rekorMilli atletler Jak Ali Harvey ve Emre Zafer Barnes, Berlin'de düzenlenecek Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda kürsüye çıkmak istiyor
Taraftarı yıkan haber! Resmi görüşmeler başladıTaraftarı yıkan haber! Resmi görüşmeler başladıSuudi Arabistan ekibi Al Hilal, yıldız golcü Bafetimbi Gomis için Galatasaray ile resmi görüşmelere başladı.
  • Guti ilk kez konuştu! Taraftara mesaj...17 Temmuz 2018 Salı 11:05
  • Ryan Babel Beşiktaş'ı çıldırttı!17 Temmuz 2018 Salı 11:04
  • Menajeri açıkladı! 'G.Saray'la anlaştık'17 Temmuz 2018 Salı 11:04
  • Cristiano Ronaldo'dan iddialı sözler!16 Temmuz 2018 Pazartesi 23:57
  • Hakem krizi! MHK'nin tamamı görevden alındı!15 Temmuz 2018 Pazar 23:07
  • 20 yıl aradan sonra Fransa en büyük!15 Temmuz 2018 Pazar 23:01
  • "Benim için Kırkpınar bitmiştir"15 Temmuz 2018 Pazar 00:20
  • Doğan Hakyemez hayatını kaybetti11 Temmuz 2018 Çarşamba 23:52
  • Hırvatistan tarih yazdı!11 Temmuz 2018 Çarşamba 23:52
  • Ronaldo'dan veda mektubu11 Temmuz 2018 Çarşamba 05:45
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri