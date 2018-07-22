Mesut Özil Alman milli takımını bıraktı!

Mesut Özil, Milli Takımı bırakma nedeni olarak ise maruz kaldığı ırkçılık olaylarını neden gösterdi.

Mesut Özil'in sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Yaşanan olaylar sonrasında uzun süre düşündüm ve ırkçılık ile saygısızlığı hissettiğim için artık Almanya Milli Takım formasını giymeyeceğim. Bu formayı büyük bir heyecanla giyiyordum ancak artık bu durum, böyle değil. Bu kararı almam inanılmaz zor oldu, çünkü takım arkadaşlarım, teknik heyet ve Almanya'nın iyi insanları için her şeyimi verdim. Federasyon yetkilileri benim Türk köklerime saygısızlık yaptığı ve beni politik propaganda malzemesi yaptığı için, artık yeter.''

"KAZANDIĞINDA ALMAN, KAYBETTİĞİNDE GÖÇMEN"

"Kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde göçmen oluyorum. Arkadaşlarım Podolski ve Klose, hiçbir zaman Polonyalı-Alman olarak görülmedi, ben neden Türk-Alman olarak görüldüm? Türkiye olduğu için mi? Müslüman olduğum için mi? Son dönemde bu değerlerime saldırı yapıldı Son yaşanan olaylar sebebiyle; Irkçılık ve saygısızlık hissettiğim için bundan böyle ulusal seviyede Almanya için oynamayacağım. Almanya Milli Takım formasını gurur ve heyecanla giydim ama artık giymeyeceğim. Bu kararı almak çok zordu çünkü takım arkadaşlarım, teknik ekip ve Almanya'nın iyi insanları için her zaman her şeyimi verdim. Fakat üst düzey Alman Futbol Federasyonu yöneticileri; Türk kökenime saygısızlık yapıp, beni bencilce politik propaganda malzemesi yaptılar. Artık yeter. Benim futbol oynama nedenim bu değil. Arkama yaslanıp hiçbir şey yapmamam beklenemezdi. Irkçılık asla kabul edilemez."