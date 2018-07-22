22 Temmuz 2018 Pazar29 Şevval 1439
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Ankara'dan havalanmıştı! İner inmez patlama oldu

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Ankara'dan havalanmıştı! İner inmez patlama oldu
Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Dostum'u Ankara'dan Kabil'e taşıyan uçağın iniş yapmasından kısa süre sonra havaalanı civarında patlama meydana geldi.
Ankara'dan havalanmıştı! İner inmez patlama oldu Ankara'dan havalanmıştı! İner inmez patlama oldu Ankara'dan havalanmıştı! İner inmez patlama oldu

 

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'u Ankara'dan Kabil'e taşıyan uçağın iniş yapmasından kısa süre sonra havaalanı civarında patlama meydana geldi. 

Bir süredir Türkiye'de bulunan Dostum'u taşıyan uçağın yaklaşık yarım saat önce Kabil Havaalanı'na inmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı kendisini karşılayan yetkililer ve taraftarlarıyla selamlaştı. 

BÜYÜK PATLAMA MEYDANA GELDİ

Havaalanındaki AA muhabirinin bildirdiğine göre, Dostum'u taşıyan konvoyun evine gitmek üzere harekete geçmesinin hemen ardından, yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. 

Patlamanın ardından havaalanı civarında internet kesildi. 

DOSTUM'UN DURUMU İYİ

Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmezken, Associated Press haber ajansına açıklama yapan bir Afgan yetkili, Dostum'un ve beraberindekilerin patlamadan zarar görmediği bilgisini paylaştı. 

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