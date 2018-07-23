Mescid-i Aksa’ya İsrail baskını

İsrail, İslam ülkelerinin ürkek tepkileri arasında 50 yıldır ardı ardına işgal cephesini güçlendiren kanlı adımlar atıyor. Tel Aviv’in son hadsiz adımı da Mescid-i Aksa’ya yönelik oldu. 700 fanatik Yahudi, polis eşliğinde İslam’ın ilk kıblesini bastı.

İsrail polisi eşliğindeki 700’den fazla fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa’ya polis eşliğinde girdi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada, dün sabah 720 fanatik Yahudi’nin gruplar halinde İsrail polisinin korumasında Mescid-i Aksa’nın El-Meğaribe (Fas) Kapısı’ndan Harem-i Şerif’in avlusuna girdiği belirtildi. Aralarında aşırı sağcı milletvekili Yehuda Glick’in de bulunduğu Yahudilerin bir müddet Mescid-i Aksa’nın avlusunda dolaştığı kaydedildi. Bölgedeki görgü şahitlerinin aktardığına göre, Aksa’nın tüm girişlerine bariyer koyan İsrail polisi, Filistinlilerin avluya girmesine kimlik kontrolünün ardından izin verdi. Olaya ait sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, fanatik Yahudilere tepki göstermek için Filistin bayrağı açan bir çocuğun İsrail polisi tarafından gözaltına alındığı görülüyor. Yahudilerin Süleyman Mabedi’nin yıkılışının yıl dönümü olarak kabul ettikleri ve Tişa BeAv adını verdikleri matem günü dolayısıyla Mescid-i Aksa’ya girişi gün boyu devam etti.

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Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin sayısında geçen yıla oranla ciddi artış yaşanması dikkati çekiyor. Yahudilerin, Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemelerini destekleyen İsrailli ‘Yara’ adlı derneğin bir süre önce yayımladığı raporda, geçen yıl Mescid-i Aksa’ya giren Yahudi yerleşimci sayısı 22 bin 256 iken, bu yılın ilk altı ayında söz konusu sayının 22 bin 206’ya ulaştığı belirtildi. Raporda, “Yıl sonunda bu sayının rekor seviyeye ulaşması bekleniyor” ifadelerine yer verildi. Bu sene içinde Aksa’ya giriş yapan Yahudilerin sayısı geçen yılki rakamı aşarak 23 bini geçmiş durumda. İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu’s Sahra Camisi’nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında ‘Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu’ iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Harem-i Şerif’te kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

İsrail meclisi, hafta içinde de Arapları ikinci vatandaş konumuna düşüren bir yasayı kabul etmişti. Yasayla İsrail Yahudilerin vetanı ve Yahudiler, ülkenin kaderini belirleyecek ulus olarak tanımlanmış, Arapça resmi dili olmaktan çıkarılmıştı.

'GAZZE'YE KAPIYI AÇACAĞIZ AMA...'

İsrail, Hamas ile varılan ateşkese sadık kalınması kaydıyla Gazze’ye mal geçişinin sağlandığı tek sınır kapısını yeniden açacağını duyurdu. Savunma Bakanı Avigdor Lieberman pazar ve pazartesi günleri sakin geçtiği takdirde Kerem Şalom sınır kapısının faaliyete başlayacağını açıkladı. İsrail yanıcı maddelerle yapılan saldırılar üzerine 9 Temmuz’da Kerem Şalom sınır kapısını geçişlere kapatmıştı. Filistinli balıkçıların avlanma sahası da 9’dan 6 deniz miline indirilmişti.

SURİYELİ MUHALİFLERE TEL AVİV KORUMASI

Suriyeli muhalif grupların arama kurtarma faaliyetlerinde görev yapan kuruluşu Beyaz Baretliler’e İsrail’den yardım geldi. Suriye ordusunun, güneybatıdaki İsrail sınır bölgesinde bulunan toprakları ele geçirmesinin ardından bazı muhalifler İdlib’e gitmeyi tercih etti, bazıları ise bölgede kalarak rejim kontrolüne geçmeyi kabul etti. Beyaz Baretliler ise İsrail üzerinden Ürdün’e taşındı. İsrail Dışişleri Sözcüsü Emmanuel Nahşon, ABD, Kanada ve Avrupa ülkelerinin talebi üzerine ‘kurtarma operasyonu’ yaptıklarını açıkladı. İsrail medyasına yansıyan haberlerde, Beyaz Baretliler ve ailelerinden oluşan 800 kişilik konvoyun Golan Tepeleri üzerinden Ürdün’e giriş yaptığı belirtildi. Tahliye edilen unsurların, Ürdün’ün ardından bir Batı ülkesine gidecekleri kaydedildi.

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