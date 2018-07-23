23 Temmuz 2018 Pazartesi29 Şevval 1439
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Erbil'de valilik binasında silahlı çatışma

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Erbil'de valilik binasında silahlı çatışma
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Erbil'de, valilik binasını basan silahlı kişilerle güvenlik güçleri arasındaki çatışma, bina içerisinde devam ediyor.
Erbil'de valilik binasında silahlı çatışma Erbil'de valilik binasında silahlı çatışma Erbil'de valilik binasında silahlı çatışma

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Erbil'de valilik binasına kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi silahlı saldırıda bulundu, olayda 1 polis yaralandı.

Olay yerindeki AA muhabiri, ellerinde ağır silahlar bulunan 3 kişinin valilik binasına girerek etrafa ateş açtığını ve valilik binasını koruyan bir polis yaralandığını belirtti.

Öte yandan valilik içerisinde gizlenen saldırganların, valilik personelini rehin aldığı iddia edildi.

Bina çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. 

 Erbil Valiliğini basan silahlı kişilerle güvenlik güçleri arasındaki çatışma, bina içerisinde devam ediyor.

 

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