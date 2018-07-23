Bedelli askerlik süresi 28 günden 21'e düşüyor

AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Muş, bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak olan bedelli askerlik ile ilgili yasa teklifinin 28 günden 21 güne düşürülmesi için teklif vereceklerini açıkladı.
AK Partili Muş "Plan Bütçe akabinde görüşmelerin tamamlanmasının ardından bu teklifin kanunlaşmasını beklemekteyiz. Üç kriter söz konusu biliyorsunuz. Kamuoyundaki tartışmalar, siyaset kurumundaki tartışmalar ve TSK’nın bugün ve gelecekle ilgili planlanması çerçevesinde 28 günlük askerlikle ilgili teklifimiz bugün görüşülmekte ve biz teklifin 21 gün olarak revize edilmesi konusunda komisyona teklifte bulunacağız" dedi.
Öte yandan, CHP de gelire göre bedelli önereceklerini bildirdi.