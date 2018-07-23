23 Temmuz 2018 Pazartesi29 Şevval 1439
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İYİ Parti'den yeni açıklama: Akşener ile devam

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk, olağanüstü kurultay hakkında açıklama yaptı. Koncuk, "Genel başkanımız tek aday olacak. Yolumuza devam edeceğiz. İstifa yok" dedi
İYİ Parti'den yeni açıklama: Akşener ile devam
İYİ Parti'den yeni açıklama: Akşener ile devam İYİ Parti'den yeni açıklama: Akşener ile devam İYİ Parti'den yeni açıklama: Akşener ile devam

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk, "İYİ Parti'de sıkıntı yok. Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi.

AYTUN ÇIRAY:

Biliyorsunuz bu hafta sonunda Afyon’da İYİ Parti’nin bir çalıştay toplantısı kampı yapıldı. Bu çalıştayın amacı; geçtiğimiz seçim döneminde yaşadıklarımız, oradan çıkardığımız deneyimler ve bu deneyimler ışığında gelecek siyasetine nasıl bir perspektif ortaya koyacağımız ve ortaya çıkan bu yeni rejimde yeni siyasetin nasıl olması gerektiği konusunda bir karşılıklı tartışmalı fikir alışverişine dayanan geniş katılımlı bir toplantı yapıldı. Bu toplantı sırasında, son gününde serbest tartışmada yönetime eleştiriler ve takdirler söylendi. Sayın genel başkan, Türk siyasi tarihinde pek az görülecek şekilde, esasen başarılı olmuş olmamıza rağmen, kendi koyduğu hedeflere ulaşamadığı için büyük bir sorumlulukla İYİ Parti’yi olağanüstü büyük kurultaya davet etti, çağrı yaptı.

ŞENOL BAL "KONGREYE GİDİYORUZ"

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Bal, ’’Konuşuldu, görüşüldü, meselelerimiz değerlendirildi. Neticede bir kongre kararı alınmasını genel başkanımız kendisi istediler. Kongreye gidiyoruz’’ dedi. 

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