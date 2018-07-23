23 Temmuz 2018 Pazartesi29 Şevval 1439
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PKK ve Esed'den ortak hamle!

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Terör örgütü YPG/PKK, Türkiye-ABD iş birliği neticesinde Münbiç'ten çıkarılmasını engellemek için alternatif yollar arıyor.
PKK ve Esed'den ortak hamle!
PKK ve Esed'den ortak hamle! PKK ve Esed'den ortak hamle! PKK ve Esed'den ortak hamle!

Terör örgütü YPG/PKK, Münbiç'in Beşşar Esed rejimine devri için rejimle görüşmeler yapıyor. İki müttefik, ilçedeki güvenliğin ortak sağlanmasını planlıyor. 

Terör örgütü YPG/PKK, Münbiç'ten çekildiği iddialarına karşın, ilçedeki varlığını sürdürüyor. 

Örgüt, ilçeden çıkarılması için Türkiye ve ABD'nin yürüttüğü iş birliğine karşı, Beşşar Esed rejimiyle ittifakını güçlendiriyor.

AA muhabirlerinin elde ettiği bilgilere göre, örgütün SDG ismiyle Münbiç'te kurduğu sözde askeri meclis ile rejim arasında, ilçenin rejime devri için görüşmeler sıklaştı.

Örgütün Kandil'den gelen elebaşları ve rejim temsilcileri, iki hafta önce Halep'teki BAAS partisi binasında bir araya gelmişti. Benzer bir görüşme önceki gün de aynı yerde gerçekleşti. 

Toplantıda Esed rejimini temsilen Halep BAAS Parti Temsilcisi Fadıl Cabbar, Abdullah Hüseyin ve Ahmed Gabhan'ın yanı sıra güvenlik yetkilileri de hazır bulundu.

Terör örgütü adına toplantıya sözde Münbiç askeri meclisi komutanı Muhammed Karidi, İbrahim Bennavi, Cundu'l Harameyn grubu komutanı Muhammed Guveyşi ve terör örgütünün avukatlarından Şükrü El Avni katıldı.

Kaynaklar, toplantıda "Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye müdahalesinin önlenmesi, Münbiç'e rejimin geri dönüşü ve dönüşün gerçekleşebilmesi için güvenlik ve kamu hizmetlerin taksiminin" ele alındığını bildirdi.

İki müttefikin, polis gücünün Esed destekçisi aşiretler ve terör örgütü üyelerince oluşturulmasında mutabık kaldığı öğrenildi.

Sözde askeri meclis, sosyal medya üzerinden önceki gün "Münbiç'in kontrolünü Türkiye'ye vermeyeceklerini, ilçeyi Şam rejimine teslim etmeyi tercih ettiklerini" açıklamıştı.  

ABD VE TÜRKİYE'NİN YOL HARİTASI

ABD ve Türkiye, YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği Münbiç'ten çekilmesi için mutabakat sağlamıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo, 4 Haziran'daki görüşmelerinde, ilçede güvenlik ve istikrarın sağlanmasını da içerecek bir yol haritasını onaylamıştı.

Plan, Türk ve ABD tarafının askeri ve istihbari unsurlarla ilçede ortak denetime başlamasını öngörüyor. Mutabakat ayrıca Münbiç'te teröristlerin çıkmasından sonra ilçenin yerel unsurlarından bir yönetim kurulmasını içeriyor. İş birliğinin Fırat Nehri'nin doğusuna ilerletilmesi de planlanıyor.

Bu çerçevede ilk devriye faaliyeti 18 Haziran'da yapılmış, Türkiye ve ABD Münbiç'te şimdiye kadar 18 koordineli/bağımsız devriye görevi icra etmişti.

YPG/PKK, Halep iline bağlı Münbiç ilçesini Ağustos 2016'da ABD'nin desteğiyle terör örgütü DEAŞ'tan alarak işgal etmişti.

Münbiç nüfusunun yüzde 90'ından fazlasını Araplar oluşturuyor.

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