Suudi Arabistan'da boşanma kararları sms ile gönderilecek

Suudi Arabistan'ın resmi haber kaynaklarına göre, bu ülkede boşanma kararları sms ile gönderilecek.

Suudi Arabistan resmi haber ajansına (SPA) göre, Ulusal Bilgi Merkezi tarafından doğrulanmış kısa mesajlarla boşanma kararları cep telefonlarına gönderilecek.

Ajans, bu adımın “kadınların haklarını korumak ve onların durumlarını göz önünde bulundurmak” anlamına geldiğini, kadınların karşı boşanma hakkında bilgi sahibi olmadıklarından şikayetçi olduklarını söyledi.

Bu prosedür Adalet Bakanlığı tarafından tüm devlet sektörleri ile yürütülen elektronik bağlantı projelerini kapsıyor. Devlet kurumları arasındaki verilere tam uyumluluk sağlamak için, evlilik sözleşmelerini doğrudan belgelendirmeye ve Ulusal Bilgi Merkezi'nin verilerine dahil etmeye ve boşanma gibi sosyal durumlara ilişkin herhangi bir acil durumun güncellenmesine katkıda bulunuyor.

Suudi Arabistan'daki mahkemeler daha önce boşanmış kadınların boşanma belgelerini mahkemeye sunulan adrese göre gönderiyorlardı. Boşanma belgesini veren mahkeme, belgeyi başka bir şehirde olsa bile belgeyi kadının bulunduğu yere gönderiyordu. Ancak, bu ikinci yönerge ile, Suudi kadınlar mahkeme kararı çıkar çıkmaz 'sms' ile anında bildirim alacaklar. Böylece mağduriyetlerin önüne geçilmesi planlanıyor.

Milli Gazete