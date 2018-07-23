23 Temmuz 2018 Pazartesi29 Şevval 1439
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Korkunç cinayet!

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Korkunç cinayet!
BALIKESİR’in merkez Karesi ilçesinde kahvede borç- alacak nedeniyle çıkan kavgada, Ahmet G. (54) tarafından önce burnundan daha sonra boğaz ve göğsünden bıçaklanan Tayfun Doğanlaroğlu (41), yaşamını yitirdi.
Korkunç cinayet! Korkunç cinayet! Korkunç cinayet!


Merkez Karesi ilçesi Yıldırım Mahallesi’ndeki kahvede dün akşam saat 22.30 sıralarında Ahmet G. ve Tayfun Doğanlaroğlu arasında borç- alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet G. yanındaki bıçakla Doğanlaroğlu’nun burnunu kesti, ardından boğazından ve göğsünden bıçakladı. Tayfun Doğanlaroğlu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri, şüpheli Ahmet G.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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