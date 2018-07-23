23 Temmuz 2018 Pazartesi29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:55Güneş 05:44Öğle 13:17İkindi 17:12Akşam 20:37Yatsı 22:19
    • 34°C Adana
    • 36°C Adıyaman
    • 29°C Afyon
    • 26°C Ağrı
    • 30°C Amasya
    • 29°C Ankara
    • 36°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 36°C Aydın
    • 37°C Balıkesir
  • BIST: 95.642 1.66
  • Altın: 187,045 -1.51
  • Dolar: 4,7363 -1.19
  • Euro: 5,5480 -1.15

Zamanında kedicik ahlaksızlığına tepki gösterdik, mahkum edildik

»
Habervaktim.com olarak, şimdi operasyon düzenlenen Adnan Oktar ve kediciklerinin ahlaksızlıklarına zamanında rezillik dedik, mahkeme tarafından mahkum edildik. İşte kedicik Ebru Altan'ın gazeteci Fatih Akkaya'ya açtığı dava ve skandal sonucu:
Zamanında kedicik ahlaksızlığına tepki gösterdik, mahkum edildik
Zamanında kedicik ahlaksızlığına tepki gösterdik, mahkum edildik Zamanında kedicik ahlaksızlığına tepki gösterdik, mahkum edildik Zamanında kedicik ahlaksızlığına tepki gösterdik, mahkum edildik

Tutuklanan Adnan Oktar ve kediciklerine yöneltilen suçlamalar ve ifadelerle ortaya saçılan pislikler, yakın zamanda mahkemeler tarafından bu yapı lehine verilmiş kararları yeniden tartışmaya açtı.   

İşte o davalardan biri de baş “kedicik” Ebru Altan’ın, gazeteci Fatih Akkaya’ya açtığı dava ve sonucu.  

O davada mahkeme, baş “kedicik” Ebru Altan’ın din kisvesi altında medyaya çıplak pozlar vermesine tepki gösterilmesini “kişilik haklarına saldırı” olarak yorumlayıp, Gazeteci Fatih Akkaya’yı tazminat ödemeye mahkum etmişti. 

Vicdanları yaralayan kararda, baş “kedicik” Ebru Altan’dan “kendi halinde bir ev hanımı” olarak söz edilmesi ayrıca dikkat çekmişti.

Baş “kedicik” Ebru Altan, Aralık 2014’te Vatan gazetesine verdiği röportajda, malum pozları eşliğinde, kendisini dindar kadınlara rol model olarak sunarak, ‘Müslüman erkekler ile Müslüman kadınlar dünyanın en şık giyinen insanları olmalılar’ demişti.

habervaktim.com da 9 Aralık 2014 tarihinde bunu “Kediciklerden rezillik üstüne rezillik” başlığı altında haberleştirerek, “Adnan Oktar’ın kedicikleri malum medyaya malzeme olmaya devam ediyor. Ebru Altan adlı kadın şimdi de dindar kadınlara rol model olduğu iddiasında bulundu” diye yazmıştı.

Bu yayın üzerine Ebru Altan, sitemizin o dönemki Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Fatih Akkaya aleyhine tazminat davası açtı.

Kedicik Ebru Altan, dava dilekçesinde “ev hanımı olduğunu”, A9 TV kanalında yayınlanan Adnan Oktar ile sohbet programlarına seyirci olarak katıldığını, habervaktim’de “Kediciklerden rezillik üstüne rezillik” başlıklı haber yayınlandığını ve fotoğrafının kullanıldığını, bu şekilde kişilik haklarına ağır saldırıda bulunulduğu ileri sürdü.
İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesi de, 2015/366 nolu kararında, kedicik Ebru Altan’ı haklı bularak, gazeteci Fatih Akkaya’yı tazminat ödemeye mahkum etti.

O “EV HANIMI”NIN KOD ADI BİLE VARMIŞ

Adnan Oktar ve örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan isimler arasında bu kedicik; Ebru Altan da bulunuyor. Basına yansıyan Emniyet bilgilerine göre, Ebru Altan, Adnan Oktar örgütünün önde gelen isimlerinden biri. Ebru Altan’ın kod adı bile var. 

İŞTE O BİLGİLER:

“Kod adı: İmparatoriçe. Dragos ismi verilen örgüt merkezinde Adnan Oktar ile beraber kalır. Adnan Oktar ile sürekli beraberdir. Stüdyo'daki işlerini yürütür. Örgüte kazandırılacak kızlarla bağlantıya geçer ve ikna için konuşur. Hukuk konularında yardımcı olur. Yönetici bacıdır. Çeşitli erkeklerin örgüte faydalı hale gelmesi için sosyal hesapları üzerinden flört eder.”

Habervaktim.com

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Annesini pompalı tüfekle öldürdüAnnesini pompalı tüfekle öldürdüBir süre önce eşinden boşanan Sezgin İ. konuşmak için annesi Zarife İ.'nin yanına gitti. Burada anne ile oğlu arasında bilinmeyen nedenden tartışma çıktı. Tartışma sırasında Sezgin İ. evde bulunan pompalı tüfekle ateş açarak annesi Zarife İ.'yi öldürdü
Zamanında kedicik ahlaksızlığına tepki gösterdik, mahkum edildikZamanında kedicik ahlaksızlığına tepki gösterdik, mahkum edildikHabervaktim.com olarak, şimdi operasyon düzenlenen Adnan Oktar ve kediciklerinin ahlaksızlıklarına zamanında rezillik dedik, mahkeme tarafından mahkum edildik. İşte kedicik Ebru Altan'ın gazeteci Fatih Akkaya'ya açtığı dava ve skandal sonucu:
193 bin TL'lik tuvalet 2 gün dayandı193 bin TL'lik tuvalet 2 gün dayandıDünya Tuvalet Birliği (WTA) tarafından Yalova’da yaptırılan 193 bin TL’lik tuvalet ancak 2 gün dayanabildi. Kimliği belirsiz kişiler tuvaletin kapı kolunu çalıp, bazı yerleri tahrip etti.
20 bin atama için tarih belli oldu!20 bin atama için tarih belli oldu!20 bin sözleşmeli öğretmen ataması, yarın saat 11.00'de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla MEB Başöğretmen Salonunda düzenlenecek törenle gerçekleştirilecek.
Ankara'da şiddetli patlama sesiAnkara'da şiddetli patlama sesiBaşkent Ankara’da şiddetli patlama sesi duyuldu. Sosyal medyada paylaşım yapan vatandaşlar patlama sesinin bir çok ilçeden duyulduğunu belirtti. Patlama sesiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Üç üniversiteli genç, üç katil!Üç üniversiteli genç, üç katil!Son bir nafta içinde hayatlarının baharındaki üç üniversiteli gencin ölümüyle ilgili mahkemelerden tartışılacak kararlar alındı.
  • Korkunç cinayet!23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:11
  • Oğluna uyuşturucu sattığını iddia ettiği adamı bıçakladı23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:55
  • Ünlü isim Adnan Oktar'dan 150 bin tl almış23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:45
  • PKK ve Esed'den ortak hamle!23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:15
  • İYİ Parti'den yeni açıklama: Akşener ile devam23 Temmuz 2018 Pazartesi 12:04
  • Ünü iş adamının aracına silahlı saldırı23 Temmuz 2018 Pazartesi 12:00
  • Hakkari'de şehit korucu için tören düzenlendi23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:24
  • Bedelli askerlik süresi 28 günden 21'e düşüyor23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:09
  • Provokasyon içerikli paylaşım yapan Safiye İ'nin ifadesi23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:06
  • Adnan Oktar'ın kirli arşivi çözülüyor23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:06
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri