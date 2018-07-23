Zamanında kedicik ahlaksızlığına tepki gösterdik, mahkum edildik

Habervaktim.com olarak, şimdi operasyon düzenlenen Adnan Oktar ve kediciklerinin ahlaksızlıklarına zamanında rezillik dedik, mahkeme tarafından mahkum edildik. İşte kedicik Ebru Altan'ın gazeteci Fatih Akkaya'ya açtığı dava ve skandal sonucu:

Tutuklanan Adnan Oktar ve kediciklerine yöneltilen suçlamalar ve ifadelerle ortaya saçılan pislikler, yakın zamanda mahkemeler tarafından bu yapı lehine verilmiş kararları yeniden tartışmaya açtı.

İşte o davalardan biri de baş “kedicik” Ebru Altan’ın, gazeteci Fatih Akkaya’ya açtığı dava ve sonucu.

O davada mahkeme, baş “kedicik” Ebru Altan’ın din kisvesi altında medyaya çıplak pozlar vermesine tepki gösterilmesini “kişilik haklarına saldırı” olarak yorumlayıp, Gazeteci Fatih Akkaya’yı tazminat ödemeye mahkum etmişti.

Vicdanları yaralayan kararda, baş “kedicik” Ebru Altan’dan “kendi halinde bir ev hanımı” olarak söz edilmesi ayrıca dikkat çekmişti.

Baş “kedicik” Ebru Altan, Aralık 2014’te Vatan gazetesine verdiği röportajda, malum pozları eşliğinde, kendisini dindar kadınlara rol model olarak sunarak, ‘Müslüman erkekler ile Müslüman kadınlar dünyanın en şık giyinen insanları olmalılar’ demişti.

habervaktim.com da 9 Aralık 2014 tarihinde bunu “Kediciklerden rezillik üstüne rezillik” başlığı altında haberleştirerek, “Adnan Oktar’ın kedicikleri malum medyaya malzeme olmaya devam ediyor. Ebru Altan adlı kadın şimdi de dindar kadınlara rol model olduğu iddiasında bulundu” diye yazmıştı.

Bu yayın üzerine Ebru Altan, sitemizin o dönemki Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Fatih Akkaya aleyhine tazminat davası açtı.

Kedicik Ebru Altan, dava dilekçesinde “ev hanımı olduğunu”, A9 TV kanalında yayınlanan Adnan Oktar ile sohbet programlarına seyirci olarak katıldığını, habervaktim’de “Kediciklerden rezillik üstüne rezillik” başlıklı haber yayınlandığını ve fotoğrafının kullanıldığını, bu şekilde kişilik haklarına ağır saldırıda bulunulduğu ileri sürdü.

İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesi de, 2015/366 nolu kararında , kedicik Ebru Altan’ı haklı bularak, gazeteci Fatih Akkaya’yı tazminat ödemeye mahkum etti.

O “EV HANIMI”NIN KOD ADI BİLE VARMIŞ

Adnan Oktar ve örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan isimler arasında bu kedicik; Ebru Altan da bulunuyor. Basına yansıyan Emniyet bilgilerine göre, Ebru Altan, Adnan Oktar örgütünün önde gelen isimlerinden biri. Ebru Altan’ın kod adı bile var.

İŞTE O BİLGİLER:

“Kod adı: İmparatoriçe. Dragos ismi verilen örgüt merkezinde Adnan Oktar ile beraber kalır. Adnan Oktar ile sürekli beraberdir. Stüdyo'daki işlerini yürütür. Örgüte kazandırılacak kızlarla bağlantıya geçer ve ikna için konuşur. Hukuk konularında yardımcı olur. Yönetici bacıdır. Çeşitli erkeklerin örgüte faydalı hale gelmesi için sosyal hesapları üzerinden flört eder.”

Habervaktim.com