24 Temmuz 2018 Salı29 Şevval 1439
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Rusya'dan İsrail'e İran teklifi

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Rusya'dan İsrail'e İran teklifi
İsrail basınına konuşan bir yetkiliye göre Lavrov, Netanyahu'ya Suriye'deki İran güçlerini İsrail sınırının 100 kilometre uzağında tutmayı önerdi.
Rusya'dan İsrail'e İran teklifi Rusya'dan İsrail'e İran teklifi Rusya'dan İsrail'e İran teklifi

 

İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu ile Rusya Dışişleri Bakanı SergeyLavrov Kudüs'te bir araya geldi. 

Görüşmeye Netanyahu ile Lavrov'un yanı sıra İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ile diğer İsrailli ve Rus yetkililer katıldı. 

SURİYE VE İRAN KONUŞULDU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in isteği üzerine gerçekleşen görüşmenin detaylarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. İsrail basını ise görüşmede Suriye'nin geleceği ve İran'ın Suriye'deki varlığının gündeme geldiğini yazdı.

LAVROV'DAN NETANYAHU'YA İRAN ÖNERİSİ

Haaretz gazetesinin üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberine göre, görüşmede Lavrov, Netanyahu'ya Suriye'deki İran güçlerini, İsrail sınırını oluşturan işgal altındaki Golan Tepeleri'nden 100 kilometre uzakta tutmayı önerdi.

İSRAİL KABUL ETMEDİ: İRAN'IN BÖLGEYE YERLEŞMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

Adı açıklanmayan yetkiliye dayandırılan haberde, Netanyahu'nun Lavrov'un önerisine karşı çıkarak, "Sınırdan 100 kilometre uzakta da olsa İran'ın bölgeye yerleşmesine izin vermeyeceğiz." cevabını verdiği ifade edildi.

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