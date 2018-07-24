İngiliz basınına göre 97 yaşındaki Philip'in öldüğü haberleri ayrıca 92 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'i de çileden çıkardı. The Sun gazetesinin haberine göre; dedikoduların yayılmasının ardından Kraliçe Elizabeth ile eşi Prens Philip 10 dakikalık telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Çiftin aralarında bu tarz yalan haberlerle nasıl baş edecekleri konusunda fikir alışverişi yaptıkları öğrenildi.
24 Temmuz 2018 Salı29 Şevval 1439
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Sarayın telefonları kilitlendi! Öldü mü?
Sosyal medyada İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in öldüğü iddiasının çığ gibi yayılmasının ardından Buckingham Sarayı'nın telefonlarının kilitlendiği ortaya çıktı.
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