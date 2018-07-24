24 Temmuz 2018 Salı29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:56Güneş 05:45Öğle 13:17İkindi 17:12Akşam 20:36Yatsı 22:17
    • 28°C Adana
    • 28°C Adıyaman
    • 20°C Afyon
    • 20°C Ağrı
    • 23°C Amasya
    • 24°C Ankara
    • 29°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 23°C Aydın
    • 24°C Balıkesir
  • BIST: 95.305 1.30
  • Altın: 186,542 -1.78
  • Dolar: 4,7486 -0.93
  • Euro: 5,5556 -1.01

Doğu Akdeniz'de büyük oyun!

»
Doğu Akdeniz’de, Türkiye’nin 572 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak 3 trilyon dolarlık doğalgaz rezervleri üzerinde büyük oyun oynanıyor.
Doğu Akdeniz'de büyük oyun!
Doğu Akdeniz'de büyük oyun! Doğu Akdeniz'de büyük oyun! Doğu Akdeniz'de büyük oyun!

 

Akdeniz’deki enerji oyunları devam ederken, Türkiye’nin deniz yetki alanları konusundaki hakları yeniden gündemde. Halen Türkiye’nin deniz yetki alanlarında 572 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak bir doğalgaz rezervi varlığından söz ediliyor. Bugün Doğu Akdeniz enerjisine sahip olmak isteyen Yunanistan Girit adası üzerinden Libya ile deniz sınırlarını daha çok enerji yataklarına hakim olacak şekilde çizme çabasında. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de Mısır ve İsrail ile anlaşmalar yapıyor.

‘VERİMLİ HİLAL’ EN ZENGİN BÖLGE

Yeni Şafak'ın haberine göre, Doğu Akdeniz Yetki Alanları Haritasını yeniden çizen Dr. Cihat Yaycı’nın “Doğu Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Paylaşılması Sorunu ve Türkiye” başlıklı uluslararası çalışmasına göre “Verimli Hilal” bölgesinde yer alan Doğu Akdeniz enerji bakımından zengin kaynaklara sahip. Doğu Akdeniz’deki toplam hidrokarbon yataklarının büyüklüğüne bakıldığında Türkiye’nin 572 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayabilecek seviyede olduğu vurgulanıyor. Yine TPAO tahminlerine göre, Doğu Akdeniz, geleceğin enerji maddesi olarak ifade edilen gaz hidrat yatakları açısından da hayli zengin.

İSRAİL YUNANİSTAN İŞBİRLİĞİ

Yunanistan ayrıca GKRY ile de bir sınırlandırma anlaşması yapma çabasında. Bugün daha da ileri gidilerek İsrail’in yayınladığı bazı haritalarda Yunanistan Münhasır Ekonomik Bölgesi, GKRY bölgesinin devamı olarak gösteriliyor. Ancak Yunanistan ve GKRY’nin bu istilalarını kabul etmeyen Türkiye de çabalarını arttırmış durumda. Türkiye, son olarak KKTC sahasında sondaj yapmak isteyen İtalyan ENİ’yi Akdeniz’deki savaş gemileriyle durdurmuştu.

BM’YE HARİTA SUNULACAK

Halen uluslararası hukuk, BM ve Adalet Divanı kararları gereği deniz yetki alanları ve Münhasır Ekonomik Bölge belirlemelerinde ana karalar arasındaki hesaplamalar geçerli. Adalar, özellikle de ana kara Yunanistan’a hayli uzak olan Yunan adaları bu konuda sadece kıyılarına yakın bir düzlemde sınır belirleyebiliyor. Ancak bugün gerek Güney Kıbrıs Rum Kesimi ana kara devleti olan Mısır ve İsrail ile anlaşma yaparken Yunanistan ise Girit adası güney batısında belirlediği petrol arama sahaları üzerinden Mısır ve Libya ile sınırlandırma anlaşma imzalama çabasında. Mısır ve Libya, yaratılan iç karışıklıklardan dolayı bu konuda seslerini yükseltemezken İsrail ise, kaybı olsa da Türkiye’ye karşı Rum Yönetimi ile anlaşmış durumda.

TÜRKİYE İLE ANLAŞAN KAZANIR

Dr. Cihat Yaycı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin deniz yetki alanı sınırlandırma anlaşması imzaladığı İsrail’e ait 4 bin 600 kilometrekare, Lübnan’a ait 3 bin 957 kilometrekare, Mısır’a ait ise 21 bin 500 kilometrekare büyüklüğünde bir deniz yetki alanını, bu ülkelerin aleyhine olacak şekilde sahiplendiğini ortaya koydu. Dr. Yaycı’nın yaptığı çalışmaya göre, eğer İsrail GKRY yerine Türkiye ile sınırlandırma anlaşması imzalamış olsaydı, GKRY’nin ihaleye açtığı 13 ruhsat sahasından 12. Parselin tamamı, 8, 9 ve 11. parsellerin büyük kısmı ile 1, 7 ve 10. parsellerin bir kısmı İsrail’in olacaktı. Ancak İsrail GKRY ile anlaşarak çok daha sınırlı bir alanla yetindi. Eğer Mısır yetkisi tartışmalı olan GKRY yerine Türkiye ile bir sınırlandırma anlaşması yapmış olsaydı, 11 bin 500 kilometre kare daha fazla deniz alanına sahip olacaktı. Durumun farkına varan İsrail ve Mısır şimdi geri adım atmaya çalışıyorlar.

3 TRİLYON DOLARLIK REZERV

Uzmanlar tarafından yapılan tespitler, Doğu Akdeniz’de toplam değeri 3 trilyon doları bulan doğalgaz yatağı bulunduğunu gösteriyor. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi tahminlerine göre Kıbrıs, Lübnan, Suriye ve İsrail arasında kalan bölge olan Levant Havzasında 3,45 trilyon metreküp doğalgaz ve 1,7 milyar varil petrol bulunuyor. Yine Nil Delta Havzasında yaklaşık 1,8 milyar varil petrol, 6,3 trilyon metreküp doğalgaz ve 6 milyar varil sıvı doğalgaz yatağı olduğu tahmin ediliyor. Kıbrıs Adası çevresinde olduğu düşünülen 8 milyar varil petrol yatağının dışında Heredot olarak adlandırılan Girit’in güney ve güneydoğusundaki alanda ise toplam 3.5 trilyon metreküplük doğalgaz bulunduğu tahmin ediliyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Zamanında kedicik ahlaksızlığına tepki gösterdik, mahkum edildikZamanında kedicik ahlaksızlığına tepki gösterdik, mahkum edildikHabervaktim.com olarak, şimdi operasyon düzenlenen Adnan Oktar ve kediciklerinin ahlaksızlıklarına zamanında rezillik dedik, mahkeme tarafından mahkum edildik. İşte kedicik Ebru Altan'ın gazeteci Fatih Akkaya'ya açtığı dava ve skandal sonucu:
Meclis’ten uyarı: Oltaya gelmeMeclis’ten uyarı: Oltaya gelmeTBMM Başkanlığı’ndan, bilgisayar korsanlarına karşı personele siber uyarı: Bulduğunuz flaş belleği bilgisayarınıza takmayın, ‘oltaya’ gelmeyin, bellekteki dosyaları kesinlikle açmayın
MİT paketleyip getirdi! Tek tek isim verdiMİT paketleyip getirdi! Tek tek isim verdiFetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Azerbaycan’daki kasası olduğu iddia edilen ve MİT operasyonuyla Türkiye’ye getirilen İsa Ö. sorgusunda itirafçı olmak istediğini belirterek, “Örgütün sempatizanı ve üyesi değilim. Tam tersi örgütten nefret ediyorum” dedi
Doğu Akdeniz'de büyük oyun!Doğu Akdeniz'de büyük oyun!Doğu Akdeniz’de, Türkiye’nin 572 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak 3 trilyon dolarlık doğalgaz rezervleri üzerinde büyük oyun oynanıyor.
İtirafçıdan inanılmaz ifadeler!İtirafçıdan inanılmaz ifadeler!Adnan Oktar suç örgütünden ayrılan itirafçının ifadeleri: Hayali ihracat ile Çin’deki tekstil üreticisi ve lojistik firmasını 2 milyon dolar, Offshore üzerinden düşük faturayla da devleti 2.2 milyon lira dolandırdık
AK Parti MYK sonrası '21 gün' açıklaması!AK Parti MYK sonrası '21 gün' açıklaması!AK Parti MYK sonrası parti sözcüsü Mahir Ünal, basın toplantısı düzenledi. Açıklamalarında CHP'ye sert sözlerle yüklenen Ünal, yerel seçimler ve bedelli askerlikte 21 gün şartına ilişkin açıklamalarda bulundu.
  • Hatalı sollama faciayla bitti!24 Temmuz 2018 Salı 03:03
  • Meteoroloji uyardı!24 Temmuz 2018 Salı 03:01
  • Minik Evrim olayında flaş gelişme24 Temmuz 2018 Salı 02:58
  • Bedelli askerlik teklifinde yeni düzenleme!24 Temmuz 2018 Salı 02:54
  • Ankara'da korkutan patlama sesi24 Temmuz 2018 Salı 02:53
  • Annesini pompalı tüfekle öldürdü23 Temmuz 2018 Pazartesi 16:00
  • 193 bin TL'lik tuvalet 2 gün dayandı23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:30
  • 20 bin atama için tarih belli oldu!23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:11
  • Ankara'da şiddetli patlama sesi23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:10
  • Üç üniversiteli genç, üç katil!23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri