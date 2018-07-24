24 Temmuz 2018 Salı29 Şevval 1439
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Meclis’ten uyarı: Oltaya gelme

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TBMM Başkanlığı’ndan, bilgisayar korsanlarına karşı personele siber uyarı: Bulduğunuz flaş belleği bilgisayarınıza takmayın, ‘oltaya’ gelmeyin, bellekteki dosyaları kesinlikle açmayın
Meclis’ten uyarı: Oltaya gelme
Meclis’ten uyarı: Oltaya gelme Meclis’ten uyarı: Oltaya gelme Meclis’ten uyarı: Oltaya gelme

 

TBMM Başkanlığı, siber saldırılara karşı sınavla istihdam ettiği hacker’lardan, “siber olaylara müdahale ekibi” kurarken personeline de, “oltaya gelmeyin” uyarısında bulundu. Hackerlerin bir sistemi ele geçirebilmek için kullandığı yöntemlerden birisinin de USB flaş bellek ile yapılan “oltamalar” olduğunu kaydeden TBMM Başkanlığı uyarısında şöyle denildi:

'DOSYALARI SAKIN AÇMAYIN'

“Genelde bu tip saldırılar insan yoğunluğunun fazla olduğu koridorlar, yemekhaneler, giriş çıkış kapıları, otopark vb. toplu kullanıma açık alanlarda gerçekleşmektedir. Saldırganlar yoğunluğun fazla olduğu noktalara USB bellek bırakarak (atarak) bu saldırıları gerçekleştirmektedirler. Bu tür sahibini bilmediğiniz flaş bellekler görüldüğünde kurum bilgisayarlarına takılmamalı, USB bellek içinde yer alan dosyalar kesinlikle açılmamalıdır” denildi.

TBMM, teknolojik gelişimlerin gerisinde kalmamak için her alanda elektronik sistemleri devreye sokuyor. Elektronik Bölge Yönetim Sistemi’ne geçen TBMM Başkanlığı, neredeyse her iş ve işlemi artık bilgisayar üzerinden gerçekleştiriyor. Devlet yazışmaları, hatta çay kahve ısmarlama dahi bilgisayarla yapılabiliyor. TBMM’deki teknolojik gelişimin başarılı uygulanabilmesi için TBMM personeline elektronik sisteme ilişkin eğitimler veriliyor. Sıkıntı yaşayan personele, “yardım masası” hizmeti ile destek sağlanıyor.

TBMM Başkanlığı, Meclis’in elektronik dönüşümünü sağlamak amacıyla açtığı sınavla yüksek maaşlı “hackerları” işe almıştı. Meclis’in güvenlik duvarlarının siber saldırılara karşı güçlendirilmesini sağlayan TBMM Başkanlığı, bu hackerların yer aldığı, “TBMM Siber Olaylara Müdahale Ekibi” de kurdu.

TBMM’ye yönelik siber saldırıların savuşturulmasında başarılı çalışmalar ortaya koyan ekip, bilgisayar üzerinde yürütülen siber saldırıları engellerken, personel üzerinden zafiyet yaratılarak sisteme sızma yollarını da kapatmak istiyor. Bu amaçla personel bilgilendiriliyor, değişik eğitimler de veriliyor. Siber Olaylara Müdahale Ekibi, son olarak Meclis personeline çarpıcı “USB flaş bellek” uyarısında bulundu. Ekipten personele yapılan uyarıda şöyle denildi:

'OLTALAMA' SALDIRILAR

“Hacker’ların bir sistemi ele geçirebilmek için kullandığı yöntemlerden birisi de USB flaş bellek ile ‘oltalama’ saldırılarıdır. Hackerler hassas bilgilere erişim için bu tür USB bellekler kullanmaktadırlar. Bu USB bellekler içerisinde sakladıkları virüs, trojan, malware yazılımları yardımıyla; kullanıcı şifrelerini, kurum bilgisayarlarını ve sistemleri ele geçirebilmektedirler.

Genelde bu tip saldırılar insan yoğunluğunun fazla olduğu koridorlar, yemekhaneler, giriş-çıkış kapıları, otopark vb. toplu kullanıma açık alanlarda gerçekleşmektedir. Saldırganlar yoğunluğun fazla olduğu noktalara USB bellek bırakarak (atarak) bu saldırıları gerçekleştirmektedirler. Bu tür sahibini bilmediğiniz USB bellekler görüldüğünde kesinlikle dikkatli olunmalı, USB flaş bellek kurum bilgisayarlarına takılmamalı, içinde yer alan dosyalar da kesinlikle açılmamalıdır.”

'DIŞARIDAKİ BAŞKA BİLGİSAYARLARA TAKMAYIN'

Siber Olaylara Müdahale Ekibi’nin uyarısı, TBMM bilgisayarlarında kullanılan USB belleklerinin dışarıda başka bilgisayarlara takılmaması yönünde oldu. Uyarıda, “Kurum içinde kullandığınız USB belleklerinizi de kurum dışındaki ortak kullanıma açık bilgisayarlara takmamanız önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.

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