Yunanistan'da yangın felaketi! Çok sayıda ölü

Yunanistan'ın başkenti Atina’nın 40 kilometre doğusundaki Mati bölgesinde dün öğleden sonra başlayan ve hâlâ kontrol altına alınamayan orman yangının bilançosu ortaya çıktı: En az 50 ölü ve 150 yaralı.

Atinalıların yazlık evlerinin, otel ve turistik tesislerin bulunduğu Mati semtindeki ormanlık arazide bilinmeyen nedenlerle başlayan yangın, kısa sürede yayıldı ve yerleşim merkezlerine sıçradı.

Yangının ardından geceyarısı yapılan resmi açıklamada, 2 kişinin öldüğü açıklanmıştı. Ancak Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos sabah saat 03.00’de ölü sayısının 20’yi geçtiğini açıkladı. Ölenler arasında küçük çocuklar ve gençler de bulunuyor. Cesetler tamamen yanmış durumda. Kimlik tespitleri ancak DNA testi ile yapılabilecek.

İKİ EV ARASINDA 26 CESET

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın doğusundaki Mati bölgesinde dün akşam başlayan orman yangınında, daha önce öldüğü belirlenen 24 kişinin ardından, 26 kadar ceset daha bulunduğu açıklandı. Yunan Kızılhaç başkanı Nikos Economopoulos, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki, iki ev arasında 26 yanmış ceset bulduk" dedi.

Yangına karadan 300’e yakın itfaiyeci, 100’ü aşkın itfaiye aracı, yaya birlikleri ve gönüllülerle, havadan ise 7 Canadair uçağı ve 10 helikopterlerle müdahale edildiğini açıklayan Canakopulos, Avrupa Sivil Savunma Mekanizması’ndan hava ve karadan yardım desteği talep edildiğini, Kıbrıs ve İspanya'nın olumlu yanıt verdiğini söyledi.

Bölgede binlerce dönüm arazi, yüzlere ev ve yüzlerce araç da yandı. İtfaiye ekipleri henüz yanmış evlere girmedi. Dolayısıyla ölü sayısının daha fazla olmasından endişe ediliyor.

Mati ve civardaki Nea Makri, Kokikino Limanaki ve Zumberi gibi sahil köylerinde alevlerin yaklaşmasından korkarak paniğe kapılan yüzlerce kişi denize koştu.

Sahillere kaçanlar, yangının geçtiği her yeri kül etmesi nedeniyle, geri dönemediklerinde mahsur kaldılar. Sahil Güvenlik botları, civar sahillerde mashur kalan 710 kişiyi, alevlerin ulaşamadığı yakındaki Rafina limanına nakletti.