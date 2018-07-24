Ankara ve Kayseri'de feci kaza!

Kaza, Ankara-Kırıkkale karayolu, Mamak ilçesi çıkışında meydana geldi. 06 ZHM 98 plakalı otomobil sürücüsü Burak Yakışır (35), görgü tanıklarının iddiasına göre aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek karayolundaki köprü inşaatının ayağına çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilde sürücü Burak Yakışır, babası Zeki Yakışır (64) annesi Mahbup Yakışır (63) ve kız kardeşi Burcu Yakışır Girgin (32) hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitirenlerin cansız bedenleri otomobilden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Görgü tanıklarının aşırı hızlı olduğunu iddia ettiği otomobilin hız göstergesinin de 205 km'de takılı kaldığı görüldü.
Otomobilde sıkışan ve öldüğü belirlenen 4'üncü kişinin çıkartılması için çalışmalar devam ediyor. Öte yandan olay yerine gelen aile yakınları sinir krizi geçirdi. Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.
KAYSERİ'DE 3 ÖLÜ ,1 YARALI
Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ayvazhacı Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 38 AAB 410 plakalı otomobil, M.C'nin kullandığı 38 TR 832 plakalı traktörle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobildeki Selçuk Şimşek, Bilal Gürcü ve Muhsin Develioğlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralı Hidayet Develioğlu, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.