24 Temmuz 2018 Salı29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:56Güneş 05:45Öğle 13:17İkindi 17:12Akşam 20:36Yatsı 22:17
    • 31°C Adana
    • 34°C Adıyaman
    • 27°C Afyon
    • 26°C Ağrı
    • 28°C Amasya
    • 29°C Ankara
    • 30°C Antalya
    • 28°C Artvin
    • 31°C Aydın
    • 28°C Balıkesir
  • BIST: 94.584 -0.76
  • Altın: 187,765 0.58
  • Dolar: 4,7689 0.43
  • Euro: 5,5727 0.31

300 yıllık miras... Talep patlaması yaşadı

»
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale köyünde sadece el işçiliği ile yapılan, yaklaşık 300 yıldır babadan oğula bırakıldığı için 'Yadigar' adını alan kurban bıçaklarına, yaklaşan bayram öncesi talep arttı.
300 yıllık miras... Talep patlaması yaşadı
300 yıllık miras... Talep patlaması yaşadı 300 yıllık miras... Talep patlaması yaşadı 300 yıllık miras... Talep patlaması yaşadı

İsmini, üretiminin yapıldığı Babakale köyünden alan el yapımı bıçaklar, 1700'lü yılların başında Osmanlı'nın silah ihtiyacını karşılamak üzere Kazakistan'dan getirilen ustalar tarafından üretilmeye başlandı. Kılıç ve kamaların özelliklerini taşıyan bıçaklar, günümüzde sadece Babakale köyünde atölyeleri bulunan Doğan Tosun (45) ve amcası Mustafa Tosun (60) tarafından üretiliyor. El işçiliğiyle yapılan bıçaklar Türkiye'nin birçok kentinden talep görüyor. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi el yapımı bıçaklar arasında 'Yadigar' adı verilen kurban bıçaklarına talep arttı. Siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai harcayan Doğan Tosun, el yapımı bıçağın üretiminin zahmetli olduğunu ve bu nedenle siparişlere yetişmekte zorlandığını söyledi.

KILIÇ VE KAMANIN YERİNİ BIÇAKLAR ALMIŞ

Babakale köyünde 34 yıldır bıçak üreten Doğan Tosun, Babakale bıçaklarının tarihçesi ve özelliğini şu şekilde anlattı:

"1730'lu yıllarda büyüklerimiz Kazakistan'dan kılıç ustası olarak buraya gelmiş ve o dönemde burada yapılan bıçaklarla savaş dönemine ait ihtiyaçları karşılamış. Önceki yıllarda burada 18 atölye mevcutmuş. Şimdi ise 2 atölye var sadece. Ateşli silahların ortaya çıkmasıyla burada kılıç ve kama üreticiliği de bıçak üreticiliğine dönmüş. Kurban bıçaklarına biz 'Yadigar' diyoruz. Bu bıçağın özelliği sağlamlığı ile babadan oğula kalabilmesidir. Bu çok özel bir bıçaktır, biz de o özelliği bilenlere yapıyoruz bunu. Genellikle de babadan oğula bırakıldığı için Yadigar adı verilmiş."

YAPIMI 3 GÜN SÜRÜYOR

Bir bıçağın işçiliğinin 3 gün sürdüğünü belirten Tosun, "Sapı boynuzdan, yüzleri ise dövme çelikten yapılan bıçaklara, en çok talebin olduğu illerin başında İstanbul, İzmir ve Bursa geliyor. Bıçakların üzerindeki motifleri de kendim işliyorum. Buradaki ustalar ürettiği bıçaklara kendi motiflerini işliyorlarmış. Ben de bu geleneği bozmadım. Bazen tamir ettirmek için eski bıçaklar geliyor. Ben de üzerindeki motiflerden hangi ustaya ait olduğunu anlıyorum" diye konuştu.

MESLEĞİ OĞLU DEVAM ETTİRECEK

Bir yandan gelen talepleri yetiştirmeye çalışan Tosun, bir yanda da mesleğin devamlılığı için çabalıyor. Bıçak yapımının 5-6 yılda öğrenilebileceğini belirten Tosun, "Bu işin unutulmamasını ve sürdürülmesini istiyorum. O yüzden bu bıçakların yapımını 13 yaşındaki oğlum Aliye öğretiyorum. Oğlum da inşallah birkaç yıl sonra bu bıçakların üretimini gerçekleştirecek düzeye gelecek" dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bakan Akar'dan Bedelli çıkışı!Bakan Akar'dan Bedelli çıkışı!Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bedelli askerlikle ilgili olarak, “Temel eğitimin kaldırılması uygun olmaz. Temel eğitimin süresi uzar ya da kısalabilir” dedi.
300 yıllık miras... Talep patlaması yaşadı300 yıllık miras... Talep patlaması yaşadıÇanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale köyünde sadece el işçiliği ile yapılan, yaklaşık 300 yıldır babadan oğula bırakıldığı için 'Yadigar' adını alan kurban bıçaklarına, yaklaşan bayram öncesi talep arttı.
Başkentin göbeğinde vahşet! Benzin döküp...Başkentin göbeğinde vahşet! Benzin döküp...Almanya'nın başkenti Berlin'de, üzerlerine yanıcı bir madde dökülerek, kasten yakılan iki evsiz ağır yaralandı.
15 yaşındaki kız bu notu bırakıp kayıplara karıştı15 yaşındaki kız bu notu bırakıp kayıplara karıştıAdana’da ailesine 'hakkınızı helal edin' notunu bıraktıktan sonra evden ayrılan 15 yaşındaki kız çocuğundan 5 gündür haber alınamadı. Kızın anne ve babası, 4 gündür perişan olduklarını belirterek gözyaşlarına boğuldu.
Sütlüce'de korku dolu anlar! Bina boşatıldıSütlüce'de korku dolu anlar! Bina boşatıldıBeyoğlu Sütlüce'de toprak kayması sonucu bir binada çökme tehlikesi yaşanıyor. Olay yerine çok sayıda ekip gönderildi.
Şırnak'ta hain saldırı!Şırnak'ta hain saldırı!Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinin Fındık beldesi kırsalı bölgesinde arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçlerine PKK’lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 uzman çavuş yaralandı.
  • Ankara ve Kayseri'de feci kaza!24 Temmuz 2018 Salı 10:21
  • ABD'den Türkiye'ye geçici ambargo kararı!24 Temmuz 2018 Salı 09:45
  • Ankara Valiliği'nden kontrollü patlama uyarısı24 Temmuz 2018 Salı 09:44
  • Zamanında kedicik ahlaksızlığına tepki gösterdik, mahkum edildik24 Temmuz 2018 Salı 09:28
  • Meclis’ten uyarı: Oltaya gelme24 Temmuz 2018 Salı 08:00
  • MİT paketleyip getirdi! Tek tek isim verdi24 Temmuz 2018 Salı 07:58
  • Doğu Akdeniz'de büyük oyun!24 Temmuz 2018 Salı 07:56
  • İtirafçıdan inanılmaz ifadeler!24 Temmuz 2018 Salı 07:35
  • AK Parti MYK sonrası '21 gün' açıklaması!24 Temmuz 2018 Salı 03:07
  • Hatalı sollama faciayla bitti!24 Temmuz 2018 Salı 03:03
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri