24 Temmuz 2018 Salı29 Şevval 1439
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Kuveytli Instagram fenomeni 'köle' talep etti!

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Kuveytli İnstagram yıldızı hizmetçiler hakkındaki yasalara öfke kustu.
Kuveytli Instagram fenomeni 'köle' talep etti!
Kuveytli Instagram fenomeni 'köle' talep etti! Kuveytli Instagram fenomeni 'köle' talep etti! Kuveytli Instagram fenomeni 'köle' talep etti!

Kuveytli Instagram yıldızı 'hizmetçilere' daha iyi haklar veren yeni yasaları eleştiren öfke dolu bir video yayınlayıp laf çarptı. Ünlü makyaj sanatçısı Sondos Al Kattan, 'hizmetçilerin' her hafta bir gün izin almasına öfkelendi.

Al Kattan artık yapılan reformları takip eden Filipinli bir hizmetçi istemediğini söyledi. Al Kattan konu hakkındaki öfke kustuğu videosunu lüks bir otomobille çekmiş, sosyal medyaya göndermişti. Migrante International Al Kattan'ın karanlık çağda gibi bir köle sahibi gibi davrandığını söyledi.

2.3 milyon takipçiye sahip olan makyaj sanatçısı Sondos Al Kattan, 'hizmetçilerin' her hafta bir gün izinli olmasına ve pasaportlarının olmasına öfke kustu. Çevrimiçi yayınlanan ve yayınlandığı andan itibaren viral olan öfke videosu Orta Doğu ve Filipinler'deki sosyal medya kullanıcılarından çok fazla eleştirel yorumlar alıyor.

Al Kattan "Evde kendi pasaportlarını tutan biri nasıl hizmetçi olabilir? " diye konuştu. Ve ekledi : "Kötü olan her hafta bir gün izinleri var."

Şöyle devam etti: "Eğer kaçarlar ve ülkelerine geri dönerlerse, kim bana geri ödeme yapacak? Dürüst olmak gerekirse bu yasaya güvenmiyorum. Artık Filipinli bir hizmetçi istemiyorum."

"Köle sahibi" gibi!

Irak ve Suudi Arabistan arasında kalan Kuveyt'te Filipinli ev işçilerinin haklarını korumak için Mayıs ayında reformlar yapıldı. İki ülke arasında denizaşırı çalışanların muamelesi konusundaki anlaşmayı gergin diplomatik ilişkiler izledi.Şubat ayında, Filipinler'de 29 yaşındaki Filipino'nun terk edilmiş bir dairede bir dondurucuda parçalanmış halde bulunması üzerine Kuveyt'e giden işçiler için geçici bir yasaklama yayınlandı.

"Köle sahibi" gibi!

Al Kattan'ın, lüks bir arabanın ön koltuğunda otururken çektiği videosu, kargaşa yarattı. Filipinli işçiler için bir savunuculuk grubu olan Migrante International, Guardian röportajına göre Al Kattan'ın "köle sahibi" gibi davrandığını söyledi.

Sponsorlara çağrı!
Sosyal medya ikonunun karanlık çağlara tam anlamıyla bir geri dönüş yaptığını ekledi.Eleştirmenler, Al Kattan'ın sponsorlarının onunla kazançlı ciro anlaşmalarını bırakmasını talep ediyor.

Ünlü makyaj sanatçısı Al Kattan'ın geçmişte çalıştığı markalar arasında Max Factor ve MAC Cosmetics bulunuyor. Dört milyon nüfusa sahip Kuveyt'te ise yaklaşık 660 bin yerli göçmen işçi yaşıyor.

 

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