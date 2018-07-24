24 Temmuz 2018 Salı29 Şevval 1439
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Türkiye'den Netanyahu'ya tokat gibi cevap!

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun küstah açıklamalarına sert bir şekilde cevap verdi. Kalın "Siyonist, ırkçı ülkenin başbakanı, Başkanımıza insan hakkı dersi veremez" dedi.
Türkiye'den Netanyahu'ya tokat gibi cevap!
Türkiye'den Netanyahu'ya tokat gibi cevap! Türkiye'den Netanyahu'ya tokat gibi cevap! Türkiye'den Netanyahu'ya tokat gibi cevap!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'i hedef alan sözlerine yanıt veren İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya Twitter hesabı üzerinden tepki gösterdi. 

Kalın, "Irkçılık, işgal ve insanları yerinden çıkarma üzerine kurulmuş siyonist apartheid ülkesinin başbakanı, Cumhurbaşkanımıza insan hakkı dersi veremez. Türkiye'nin, Filistin halkına yönelik ayrımcılığı kurumsallaştırmaya yönelik utanmaz bir girişim olan, Ulus Devlet Yasası'na yönelik eleştirisi, adelet ve barış için evrensel bir çağrı. Bay Neyanyahu bu kelimelerin anlamını bilmiyor olabilir ancak dünya neler olduğunun farkında." ifadelerini kullandı. 

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