25 Temmuz 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
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Gazze'deki hastanelerde 'yakıt tükenebilir' uyarısı

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Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki sağlık merkezleri ve hastanelerde, jeneratörleri çalıştırmak için gereken yakıtın tükenmesi halinde kriz yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Gazze'deki hastanelerde 'yakıt tükenebilir' uyarısı
Gazze'deki hastanelerde 'yakıt tükenebilir' uyarısı Gazze'deki hastanelerde 'yakıt tükenebilir' uyarısı Gazze'deki hastanelerde 'yakıt tükenebilir' uyarısı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki sağlık merkezleri ve hastanelerde, jeneratörleri çalıştırmak için gereken yakıtın tükenmesi halinde kriz yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Bakanlığa bağlı Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Eşref Ebu Mehadi, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve İslam Kalkınma Bankasının şubat ayında sağladığı yakıt hibesinin ancak gelecek ayın birinci veya ikinci haftasına kadar yeterli olacağını söyledi.

Ebu Mehadi, "Bu durum sağlık krizlerinin artabileceği ve bazı sağlık hizmetlerinin durma noktasına gelebileceği anlamını taşıyor." dedi.

"En az 450 bin litre yakıta ihtiyaç var"
Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin bakım ve idari merkezleri hariç ayda en az 450 bin litre yakıta ihtiyaç duyduğuna işaret eden Ebu Mehadi, şunları söyledi:

"Günde 16 saatlik elektrik kesintileri nedeniyle bu elektrik sıkıntısını aşmayı sağlayan jeneratörlere devamlı olarak bakım yapılması gerekiyor. Ayrıca bazı jeneratörler kullanım süresi bitmesine rağmen çalıştırılıyor."

Ebu Mehadi, bakanlığın yakıt miktarını mümkün olduğunca uzun süre koruyabilmek için tasarruf çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, BM'nin Gazze'deki hayati önem taşıyan kurumlarının akaryakıt temin edemediği uyarısında bulunmuştu.

Günde 16 ila 20 saat arasında elektriğin verilemediği Gazze'deki hastaneler ayda 950 bin litre, jeneratörleri çalıştırmak için ise aylık 450 bin litre yakıta ihtiyaç duyuyor. Gazze'de İsrail ablukasının başladığı 2006 yılından bu yana enerji temininde büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bölge 600 megavat elektriğe ihtiyaç duyuyor, ancak bunun yalnızca 210 megavatı temin edilebiliyor.

 

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