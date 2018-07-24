Ali Koç'tan kritik açıklama!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FBTV'deki canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

"Dertleşeceğiz, kafamızdakileri aktaracağız, son yarım saat taraftarlarımızdan gelen soruları alacağız, inşallah güzel bir program olur.

Bu ilk defa oluyor. Sürç-i lisan olursa, arzu etmediğimiz bir durum olursa özür dileriz. Bizim en önenli prensibimiz şeffaflık. Camiaya Sesleniş olarak adlandırdığımız programlar, ayda bir ya da iki ayda bir mutlaka olacaktır. Bu bağlamda soruları cevaplamaya çalışacağız."

"FENERBAHÇE CAMİASI DEĞİŞİKLİK İSTİYORDU"

"50 gün oldu. Fenerbahçe seçim öncesinde tarihi bir seçim yaşayacak demiştik. Katılım oranları ve sandık sayısıyla tarihi bir seçim olacak demiştik ve bunu yaşadık. Fenerbahçe camiası sadece Fenerbahçe'yi sevenlere değil, Türkiye'nin tamamına hitap ettiği bir seçim süreci oldu.

Seçim sürecini camiamıza yakışır bir şekilde geçirdiği için herkese teşekkür ederim ve bu seçim sürecinde taraftarlara teşekkür ederim.

Seçim sonucu da tarihi oldu. Bir taraf kazanacak ama farklı olacak demiştik. Bu ne demekti? Camianın zihniyet değişimine olan arzusunu dile getirdi. 20 yıldır süre gelen bir başkanlık, yönetimler, iyi veya kötü günler, tarihi işlerin yapıldığı zamanlar ama olumlu olumsuz bir çok şey söyleyebiliriz. Fenerbahçe camiası değişiklik istiyordu, biz de bunu istiyorduk. Seçim sonuçları ile de felsefe değişikliğimizi anlattık."

"HESAPLARDA TEK BİR KURUŞ NAKİT YOKTU"

"Kampanya süresince söylediklerimizden yapabildiklerimiz var, yapmak isteyip de bazı nedenlerden dolayı yapamadıklarımız var. Sadece Fenerbahçe değil, Türk futbolunun mali açıdan sürdürülemeyeceğini, mali anlamda Avrupa ile yarışamayacağımızı söylemiştik. Toz pembe olduğunu, iyi olmadığını bilerek söyledik. Geldiğimizde gördüğümüz tablo olumsuz anlamda beklediğimizden daha fazla kötü çıktı. Bugün anlatacaklarımız Fenerbahçe camiasının bilmesi gereken bir şey.

Hiç bir banka hesabımızda, bir kuruş harcayacak naktimizin olmadığını gördük. İhtarlar ve hacizler gelmeye başladı. Geri dönük aylardır ödemelerin yapılmadığını, banka ve factoring şirketleri kapımıza geldiler. Toz pembe beklemiyorduk ama bu kadar kötü durum beklemiyorduk.

Nakit akışının da neredeyse hiç olmadığını gördük. Hangi konuya el atsak temlik edildiğin, ipoteklendiğini gördük. Bugün herkesin anlayacağı dilden bahsedeceğiz. Kimseyle hesaplaşmak için bunu yapmıyoruz. En büyük vefayı Fenerbahçe hak ediyor."

"FEDAKARLIK YAPACAĞIZ DEDİK, ELİMİZDE SİHİRLİ DEĞNEK YOK"

"Tozpembe tablo beklemiyorduk. Biz fedakarlık yapacağız dedik, kimsenin elinde sihirli değnek yok. Biz omuz omuza verirsek bu işin altından kalkabileceğimiz söyledik. Bu fedakarlık kaynak girdisi, sponsorluklar arttırılması, biz bunu yaparken de taraftarlarımızdan fedakarlık bekliyoruz dedik, taraftarlarımız ettiler.

Kombineler çıkınca hemen alın dedik, yıldız transfer beklemeyin dedik, herkese teşekkür ediyorum, beklediğimizden daha fazla ilgi vardı. Camiamızın bize ses verdiğini ve beklediğimizden fazlasını gördüğümüzü söyleyebilirim. Bizler size inanıyoruz, sizlerin de bize inanacağından eminiz. Biz seferberlik ilan ettik, bunun diğer takımlara da yansıyacağına eminiz."

"FENERBAHÇE'NİN 1791 ÇALIŞANI, 452 SPORCUSU VAR"

"Fenerbahçe Spor Kulübü derken neyi kast ediyoruz, önce bir yapımızı anlamamız lazım. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 1791 çalışanı var, 452 sporcusu var. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 2 tarafı var. birincisi Futbol A.Ş., Futbol A Takımı ve Futbol altyapısı olarak ayrılıyor. Kulübün UFRS standardına göre yıllık konsolide finansal tablolarını gösterdiğim ve bunların bağımsız denetim kurulu tarafından denetlenmesi gerekiyor. Tüzüğümüz 37. maddesine göre hazırlanması gerekn kulüp konsolide bilançosu sadece 2017 yılının sonundaki rakamlar üzerinden finansal tablolar sorulmuş, bağımsız denetime tabi tutulmamış. Sadece Futbol A.Ş. denetlenmiş, diğerleri denetlenmemiş.

Gelir gelmez mali denetim ve hukuki denetim yaptık. Hukuki denetim sonuçlandı. Mali denetim ise eylül sonu ekim başında sunulacak."

"TÜRK TİCARET KANUNU'NA GÖRE BORCA BATIK GÖRÜNÜYORUZ"

"Avrupa'ya gidemediğimiz yıllar mali olarak büyük darbe yediğimiz yıllar. Avrupa maçlarında daha fazla kombine ve biletten mahrum kaldık. 2012 yılından sonra başlayan ve negatife giden dönem zararlarını görüyoruz. İnşallah ileriye yönelik olarak 3 Temmuz konusunda mahkeme sonuçlarını aldıktan sonra zararlarımızı temin edebiliriz ancak bununla beraber yanlış yönetimin de ısrarları ile mali zarar devam ediyor.

Hisse değerlerinde 1.8 milyarlardan 600 milyonlara düştük. Başkan da bunu dile getirmişti. Fenerbahçe'nin hisse satıp satmama konusunda bir bilgim yok ancak Fenerbahçe büyük kayba uğradı.

30 Nisan 2018 tarihi ile ibra edilen rakamlarda bütün resim gösterilmiyor. Bu rakamlar niye gösterilmiyor, bu rakamlar Futbol AŞ ile Fenerium ile birlikte, 10 çatı altındaki şirketi içermemektedir. UFRS'ye göre de açıklanmamıştır. Tüzüğümüzdeki gibi bağımsız denetime tabi tutulmamıştır. Bizim genel kurulda ibra etiğimiz mali tablolar resmiyeti göstermemektedir.

Uluslararası bağımsız şirketleri tarafından denetlenen rakamlar oldukça olumsuz. Bu tabloda denetçi görüşlerine yer verilmemişti. Bunun sebebi özkaynakları yitirmemiz ve "Borca batık" bir durumda olmamız. KAP'a bildirilebiliyor ancak kongre üyelerine gösterilmiyor. Bu tüzük gereği şart.

Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesine göre 'borca batık' olarak görünüyoruz."

"BORCUMUZ 400 MİLYON EURO DENİYORDU, 621 MİLYON EURO"



"Borcumuzun 400 milyon Euro olduğu söyleniyordu. 31 Mayıs 2018 itibariyle bizim borcumuz 621 milyon Euro. Kura vurursak 3.2 milyar TL. Bu borçların 2.2 milyarı kısa vadeli. 1 yıl içinde ödenmesi gerekiyor. Borçların 1 milyar TL'si uzun vadeli."

"BORÇ ÜRKÜTÜCÜ DEĞİL Mİ?"

"Bu rakamların bir kısmı Futbol AŞ tarafından geçti, dernek tarafından geçmedi. İnşallah dernek tarafından da geçmişti. Umarım olumlu geçmiştir. Bizden önceki yönetim 400 milyon eurolaruk borcu olduğu söyleniyordu.

2.2 milyar TL'lik 1 yılda ödenmesi gereken borcun 820 milyon TL'lik kısmı Haziran ve Eylül ayları arasında ödenmesi gerekiyordu. 800 milyonun 270 milyonu biz gelir gelmez Haziran ayında ödenmesi gereken borçlardı.

Ürkütücü değil mi?"

"ÜSTÜMÜZE GELEN FİRMALAR VAR, HACİZ BAŞLATSINLAR"

"Fenerbahçe Spor Kulübü'nün olumsuza giden mali yapısının da ifadesi bu. 2016 yılında başlanmış, 521 milyon TL'lik factoring işlemleri yapılmış. Fenerbahçe'de gidişatın kötüye gittiğini ve faiz işlemlerinin bizi kötüye götürdüğünü gördük. 2015-2016 yılında yaptığımız sadece 57 milyon TL'lik 51 ve 31 lik faiz oranıyla factoing borçlanması yapmışız. 2016-2017 arasında yüzde 21 ile 48e çıkmış. Ortalama faiz oranımız yüzde 31.

2017-2018'e gelinde işler daha da değişiyor, en çok işlem yaptığımız yıl. 300 milyon TL'lik işlem yapılıyor, yüzde 26 ile 48 arası faktoring işlemleri yapıyoruz. Faktöring şirketleriyle görüşüyoruz. Sağ olsun bazıları anlayış gösteriyorlar. Gereken desteği vermeyip, üstümüze gelen firmalar da var. Biz de bunlarla sonuna kadar mücadele etmeye karar verdik. İsterlerse haciz işlemlerini başlatsınlar."

"SAYIN OBRADOVIC'E MAHCUBUM"

"38 milyon euroluk (98milyon tl) borç var. 141 milyon tl ile en büyük borç burda. 15.5 milyon eurosu, 81 milyon tlsi geçen sezondan A takım futbolcularından kalan borç. Mart-Nisan- Mayıs. 18 milyon tl menajer borçları var. 41 milyon eurolukda geçmiş dönemlerden kalan.

Basketbol, voleybol ve diğerleri ise tamamen geçtiğimiz sezondan kalan borçlar. Basketbolda 118 bin euro, borç var.

A takımda olan bütün borçları biz ödedik. 30 Haziran itibariyle 15.5 milyon euroyu ödedik. En kısa zamanda basketbol şubemize de ödeyeceğiz. Sayın Obradovic'e de mahcubum, kaynaklarla ödememizi yapacağız.

Devlete de 226 milyon lira borcumuz var. Vergi affından yararlanmak üzere elimizden geldiği kadar, nasıl bu aflardan yararlanabiliriz diye çalışıyoruz."

"2023'E VEYA 1.36 MİLYAR TL'YE KADAR GELİRLER TEMLİKLİ"

"Devlete de 226 milyon lira borcumuz var. Vergi affından yararlanmak üzere elimizden geldiği kadar, nasıl bu aflardan yararlanabiliriz diye çalışıyoruz. Peşin tahsis edilmiş gelirler ne demek?

Ülker stad ismini almak için 10 yıllık anlaşma yapıyor, 90 milyon dolardı. Bunu nasıl ödersiniz? Ya peşin ödersiniz, ya da taksitle 9,9 diye ödersiniz. Meblağ ödenmiş belli bir süre için. 76 milyon euroluk, 400 milyon TL'lik kalemler alındığı ilk süre harcanmış. Nakit akışı olarak bizim nakit akışımız değil. Bunların hepsi geldiği yıl tüketilmiş. Tribün gelirleri, loca gelirler, TFF yayın gelirleri, Spor Toto'dan gelirler var.

Biz 2021 yılına kadar tüm tribün ve kombine gelirlerimiz yani 180 milyon TL'si, bu sene rekor kırdık, belki bunu 2 senede kapatabilirz. 2021 yılına kadar temlik edilmiş. 1.4 milyarlık gelirimiz bu noktaya gelene kadar Futbol A.Ş'nin kasasına değil finans kuruluşlarının kasasına girecek.

180 milyon TL'ye veya 2021'e kadar tribün gelirlerimiz, 2023'e veya 185 milyon TL'ye kadar loca, 2023'e veya 815 milyon TL'ye kadar TFF yayın gelirleri, 2023 veya 79 milyon TL'ye gelene kadar Fenerium gelirlerimiz temlikli. 1,36 milyar TL'lik gelir elde edene kadar, bu temlik altındaki kalemlerden gelecek gelirleri biz göremeyeceğiz.

"BORÇLAR ÖDENMEZSE HAKİM HİSSEDAR OLUNMAYACAK"

"31 Mayıs 2018'de birikmiş toplam borcumuz 3.1 milyar TL. Diğer borçları da ödememiz için 1 milyar TL nakte ihtiyacımız var. Önümüzdeki 1 yıl taşıdığımız toplam yükümlülük toplamda 3.1 milyar TL.

Fenerbahçe sahip olduğu hisse oranının bankalara yüzde 30.8 bankalara rehin edilmiş vaziyette. Fenerbahçe'nin şu anda sahip olduğu hisse oranı yüzde 30. Fenerbahçe AŞ de hakim ortak değiliz. Bankalara borçları ödeyemediğimiz taktirde hakim ortaklığı kaybediyoruz.

Biz para koyacağız, hibe edeceğiz derken, bize "Sermaye koyup ortak olacak" diyorlardı. Bu borçlar ödenmediği taktirde başka sermaye gruplarının çatısı altına giriyorsunuz zaten.

Hukuken 88 davamız var. 22'si Futbol AŞ.'de. 66'sı Fenerbahçe Derneği'nde. Bu davaların tutarı 64 milyon tl. Buradaki ana sorun geçmiş futbolcularla ödememe ve ayrılış şekillerine açılan davalar."

"20 MİLYON DOLARLIK SPONSORLUĞU GARANTİLEDİK"

"Diğeri, beni daha da heyecanlandıran, %50'nin üzerinde, 120 milyon dolarlık krediden bahsediyoruz. Ozan Torman ve Burhan Karaçam bunun için uğraşıyor. Borç yapılanmasını adresleyeceğiz. Alınan borçlar alelacele, pazarlık yapılmadan alınmış, işi bilen insanlarla çok daha iyi noktalara getirmeleri planlıyorum.

Sponsorluklar ve reklamlar üzerine de çalışıyoruz. Görüşüp de heyecanlanıp, arzu edip de olumsuz sonuçlanan sponsorluklar var. Yakın zamanda 20 milyon dolarlık sponsorluk anlaşmamız var, garantiledik. Yakın zamanda açıklanacak.

Biz dünyanın, sponsorluk gelirleri 25. büyük kulübüyüz. Sn. Tankut bey incelemiş. Fenerbahçe aldığı sponsorluklar gereğince dünyanın 25. kulübüyüz. Reklam, sponsorluk geliri olarak. Bizim hedefimiz bunu 15. sıraya geliştirmek. Biz sponsorluk ilişkilerine çok farklı gözle bakmak istiyoruz.

Biz de şu an günü kurtarmaya çalışıyoruz şu an. Ana mecramız futbol. Şortta, çorapta bir şey yok, sırttakini 3 sene önce almışız harcamışız, tribündekini almışız harcamışız. Biz çok daha az sponsorluklarla derin, alıcı kazan-kazan üzerine inşa edilen sponsor almak istiyoruz.

İnfant firması ile anlaşma yaptık. Reklam ve sponsorluk evlilik gibidir. İki taraf da tatmin olmak zorundadır. Bizim markamız Türkiye'nin en önemli 3-4 markasında biridir. Bizim amacımız bu markanın üzerindeki tozu silip en olması gereken yere bırakmak istiyoruz."

"181 MİLYON EUROLUK TRANSFER ZARARIMIZ VAR"

"Biz Avrupa'nın en yaşlılarının oynadığı ligiz. En az da özkaynağından (altyapıdan) kaynaklanan ülkeyiz. Biz, Fenerbahçe bu sarmaldan çıkmak zorundadır.

Transfermakt'dan aldığımız bilgilere göre futbolcuların değeri, %33 düşmüş. Son 13 yılda yapılan transferlere bakılınca, 105 milyon Euro'luk satış yapmışız, 286 milyon Euro harcama yapmışız. 181 milyon Euro'luk zararımız var."

"YA MENAJER OYUNU YA DA AV SEZONU"

"Anlaşma gereği sattığımız kadar oyuncu alabiliyoruz. Bize kızıyorlar, niye transfer yapmıyorsun diye. Medyaya da biraz kızıyorum. Transfer yok diyorlar. Sizlerin de bilgi sahibi olmanız lazım, bu sarmaldan hep beraber çıkalım yoksa siz de bu konuda sıkıntı yaşayacaksınız. Hiç tanınmamış bilinmemiş oyuncuları öyle pompalıyorlar ki ya menajerlerin oyunu ya da av sezonu. Şunun bilinmesi lazım ki Türk kulüpleri büyük sıkıntılar altında."

FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ KONUSU...

"Fenerbahçe Üniversitesi için yola çıkmışız, ne cesaret yola çıkmışız anlamadım. Üniversite konusunda size bilgi vermem lazım. Herkes Eylül ayında üniversite açılışının olmasını beklerken biz YÖK'ten izin istedik. Biz 5 fakülteli isteği YÖK'ten almışız, bu konuda teşekkür ederim.

1 yıl 821 öğrenci ile başlayıp 4. yılda 3.819 öğrenci olacağını söylemişiz. Ataşehir'de bi bina kiralarmışyız. 58 Akademi, 13 personelimiz var, toplamda 9 milyon TL de brüt maaşımız var. 1 Eylül itibariyle 31 kişiyle daha başlamak için imzalamışız. Biz gelir gelmez mevcut resmi çekmek istedik, hemen YÖK'E koştuk. Sayın YÖK başkanına çok teşekkür etmek istiyorum. Bizi dinlediler hemen, anlayışla karşıladılar ve çok ivedi bir şekilde karar aldılar. Biz Salı günü gittik, Çarşamba Perşembe klavuzlar gidecekti. Gerçekçi bulmadığımız için gerçekçi bulmadık.

Biz bu rakamları gerçekçi bulmadık. Biz Fenerbahçe'ye yakışan seviyede eğitim veremeyecğeimizi düşünerek karar verdik. Fiziksel olarak Ataşehir'de yapılan ana kampüsü yeterli olmadığını düşünerek karar verdik ve bu iş için YÖK'ten ricada bulunduk, kabul ettiler.

50 milyon TL'lik mal varlığınız olması gerekiyor ki kabul edilsin. Biz bunu hisse senedi ve para vererek, arazi ve arsalar vererek, Millenium Park'ta villa vererek tamamlamışız. 5 fakülte 3 enstitülü bir üniversite için 1.4 milyon TL para toplamışız. Fenerbahçe, Üniversitesini 1.4 milyon TL ile kuracakmış. Başkan "80 işadamına gittim, utansınlar" demişti, gördük ki yönetimden de kimse katkıda bulunmamış."