Türkiye'den Kanada'ya silah uyarısı!

Türkiye'nin, terör örgütü PKK'ya yönelik son dönemde yapılan operasyonlarda ele geçirilen silahlar arasında Kanada yapımı otomatik tüfeklerin de bulunması nedeniyle Kanada'yı uyardığı öğrenildi.

Kanada'nın ulusal medya topluluklarından Postmedia'ya ait National Post, Montreal Gazette ve Ottawa Citizen gazetelerinde David Pugliese imzasıyla yayımlanan "Kanada yapımı piyade tüfeği teröristlerin eline geçti" başlıklı haberde, PKK'lı teröristlerin üzerinde Kanada menşeli NEA-15 tipi silahlar bulunduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLAR KANADA MAKAMLARINA İLETİLDİ

Haberde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin nisan ayında Mardin'de düzenlediği bir operasyonda, PKK'nın kullandığı bir mağarada Kanada yapımı özel kuvvetler silahı ele geçirildiği ve silahların olay yerinde çekilen fotoğraflarının Kanada makamlarına iletildiği bilgisi yer aldı.

"İZNİ FEDERAL HÜKÜMET VERDİ"

Haberde, ele geçirilen silahların üreticisinin Ontario eyaletindeki North Eastern Arms-NEA isimli şirket olduğu ve firmanın yetkilisinin, söz konusu satışın Kanada Federal Hükümeti'nin izniyle yapıldığını ifade ettiği belirtildi.

2016'DA KANADA'DAN IRAK'A BİNİN ÜZERİNDE SİLAH İHRAÇ EDİLDİ

Haberde ayrıca, 2016'da Irak'ın kuzeyindeki peşmergelere NEA yapımı silahların tedarik edildiği, şirket yetkililerinin bölgeye seyahatlerde bulundukları ve aynı yıl Kanada'dan Irak'a binin üzerinde silah ihracatı yapıldığı kaydedildi.

BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI

Haberde, Dışişleri Bakanlığı adına Kıdemli İletişim Danışmanı John Babcock'un açıklamalarına da yer verildi. Babcock, Bakanlığın konuya ilişkin inceleme başlattığını, Iraklı yetkililerle temasa geçilerek kaygıların iletildiğini ve ihraç edilen silahların son kullanımı konusunda ek güvenceler alındığını ifade etti.

"ÖTEDEN BERİ UYARIYORUZ"

Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hükümetimiz, özellikle Suriye ve Irak'taki terör örgütleri dahil çeşitli unsurlara silah verilmesine karşı olduğunu sürekli olarak dile getirmektedir. Bu çerçevede IKBY unsurları dahil Irak'taki farklı birimlere verilen silahların DEAŞ ve PYD/PKK gibi terör örgütlerinin eline geçebileceği yönündeki kaygılarımızı iletmekte, Kanada dahil ilgili müttefiklerimizi öteden beri uyarmaktayız. Kanada makamları nezdinde de ilk günden beri girişimler yapmaktayız. Bu konuda da gerekli girişimleri yapmıştık." dedi.