İşte F.Bahçe'nin sattığı kombine ve forma sayısı

Koç'un konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"UEFA, TFF, loca, konuk takım tribünü ve şeref tribününü çıkınca bizim satılabilir bilet sayımız 40 bin 444. Bugün geldiğimiz noktada biz bu biletlerden 38 bin 716'sını kombine olarak sattık. Satılabilir bilet sayımız 1728. Öğrenci tribününe çok önem veriyoruz. Bitti intibası vardı, hayır bitmedi. Herkesi tribünlere bekliyoruz, biletler sizler için bekliyor."

Halihazırda geçen sezonun tümünde 46.8 milyon TL' lik bilet satmışız. Biz geldiğimizde son 102 milyon TL'lik satış olmuş, tekrardan teşekkür ediyoruz. Yönetim kurulu olarak öğrenci tribününde maç izlayeceğiz, buna söz veriyorum.

"FORMA SATIŞLARIMIZ ÇOK İYİ GİDİYOR"

"Fenerium'da iyi gidiyoruz. 2016-2017 yılında büyük düşüşler olmuş. İnşallah ilerde iyi daha iyi olacak. Geçen sene 20.000 forma satılırken, bu sezon 40.000 satıldı. 20.000 adet 3 ayrı iş adamından siparış var. Onlar da geldiğinde 61.000 diyebilirsiniz.

Bu bizim için büyük motivasyon oluyor. Bileklikler %500 satılmış. Biz bu inancı inşallah dik ve duru yapabiliriz umarım, isteğimiz ve arzumuz bu yönde. Fenerium sayacını taraftarlarımızın önerisi üzerine getirdik. Bizim hiçbir şekilde Fenerium'un çalışan bir telefonu yoktur. Telefon alan insanlar bizi arıyorlar, ikaz ediyorlar. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün telefon satışı yoktur.

Fenerium turunu daha heyecanlı yapacağız, her ay çekilişle yönetim locasında maç izleyeceğiz ve forma vereceğiz. Ben stadda bazen hazırlıklar içerisinde gezerken taraftarlara görüşüyorum."