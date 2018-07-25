25 Temmuz 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
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Nusaybin'de sıcak çatışma!

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Nusaybin'de sıcak çatışma!
Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında, 3 terör örgütü PKK mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Nusaybin'de sıcak çatışma! Nusaybin'de sıcak çatışma! Nusaybin'de sıcak çatışma!

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçe kırsalında tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.

Hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Bölgedeki operasyon sürüyor.

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