Nusaybin'de sıcak çatışma!

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçe kırsalında tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.
Hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Bölgedeki operasyon sürüyor.
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçe kırsalında tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.
Hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Bölgedeki operasyon sürüyor.