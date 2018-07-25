25 Temmuz 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
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Akşener kararını açıkladı

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olağanüstü kongrede aday olmayacağını kesin bir dille açıkladı.
Akşener kararını açıkladı
Akşener kararını açıkladı Akşener kararını açıkladı Akşener kararını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kesin kararını verdi.

"Değerli dava arkadaşlarım, Kurultayımızda aday olmama konusundaki kararım kesindir.

Partimizin yoluna yeni bir yönetim ile devam etmesinin, hem partimizin kurumsallaşma sürecini tamamlayabilmesi, hem de önümüzdeki yerel seçimlerde geleceğinden emin olduğum başarılı sonuçlar için önemli bir ilk adım olduğu kanaatindeyim.

Kuruluşumuzun daha ilk gününden itibaren karşılaştığımız tüm engellemelere rağmen partimiz Türk siyasetinde önemli bir yer edindi. Bayrağı devralacak arkadaşlarımın partimizi çok daha ileriye taşıyacaklarına güvenim tamdır.

Tüm arkadaşlarımı partimizin önündeki kurultay sürecine ve partimizin geleceğine yön verecek yeni yönetimini belirlemeye odaklanmaya davet ediyorum. Şimdiden aday olacak tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Saygılarımla."

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