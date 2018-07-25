25 Temmuz 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
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Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren kasko kararı!

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Engelli raporu ile ÖTV ve MTV'den muaf olarak alınan araçların sürücülerine Yargıtay'dan kötü haber geldi.
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren kasko kararı!
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren kasko kararı! Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren kasko kararı! Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren kasko kararı!

Özürlü yakınları üzerine araç alıp direksiyonuna geçen sürücüler kaza yaptıkları takdirde kaskodan da muaf oluyorlar. Yüksek mahkeme, engelli aracını başkası kullanırken kaza yapması halinde kasko şirketinin ödeme yapmayacağına hükmetti. 

TÜİK verilerine göre Türkiye'de 5 milyonun üzerinde engelli vatandaş bulunuyor. Yani Türkiye nüfusunun yüzde 7'sini engelliler oluşturuyor. Bunun yüzde 43'ü erkek, yüzde 57'si kadın. Vergi muafiyetlerinden çalışma haklarına, fatura indirimlerinden otomobilde düşük fiyata kadar pek çok hak engelli vatandaşların hizmetine sunuluyor. 

Yüzde 90 ve üzeri engelli yakını olanlar ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve MTV(Motorlu Taşıtlar Vergisi) muafiyetli sıfır araç alabiliyor. Ayrıca yüzde 90 ve üzeri engelli yakını olanlar, engelli yakını tarafından kullanılması ve engelli kişinin ortopedik engelli olması şartı ile yurt dışından özel tertibatlı araç getirtebiliyor. 

Engellilik durumlarının araçları bizzat kullanamayacak ve sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullandıklarını sağlık raporu ile belgeleyenlerden engellilik derecesi yüzde 90 veya daha fazla olup tekerlekli sandalye veya sedye ile binilmesine ve seyahat edilmesine uygun tertibat yaptıran malul ve engelliler beş yılda bir sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olan ÖTV'siz sıfır araç alabiliyor. 

Yargıtay'dan kasko engeli 

Engelli vatandaşlara tüm bu haklar tanınırken Tokat'ın Turhal ilçesinde ise milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren ilginç bir gelişme yaşandı. İlçe merkezinde meydana gelen kazada, yüzde 90'ın üzerinde engelli kişiye ait otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Hasar bedelini aracı kaskolattığı sigorta şirketinden almak isteyen araç sahibi kaskodan onay alamayınca büyük şok yaşadı. Şirket, kaza anında aracı otomobil sahibinin değil başka birinin kullandığı gerekçesiyle ödeme yapılamayacağını bildirdi.

Turhal 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kapısını çalan araç sahibi, ÖTV'den muaf olarak satın aldığı araçtaki hasarın karşılanmasını talep etti. Davalı sigorta şirketi avukatı ise aracı başkasının kullandığı gerekçesiyle davanın reddedilmesini istedi. Mahkeme, bin 500 liralık hasar bedeli ile bin liralık değer kaybı bedelini talep eden davacının haksız olduğuna hükmetti. 

Davacı kararı temyiz edince devreye Yargıtay 17. Hukuk Dairesi girdi. Daire, mahkeme kararını onadı. Emsal nitelikteki kararla; bir yakınının üzerine aldığı aracı kullananların kaza yapması halinde kaskodan yararlanamayacakları hüküm altına alınmış oldu. 

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