25 Temmuz 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
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Cezaevlerinde Adnan Oktar önlemi!

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Cezaevlerinde Adnan Oktar önlemi!
Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin, örgütsel bağlarının engellenmesi amacıyla ayrı cezaevlerine sevk edildikleri öğrenildi.
Cezaevlerinde Adnan Oktar önlemi! Cezaevlerinde Adnan Oktar önlemi! Cezaevlerinde Adnan Oktar önlemi!

Toplam tutuklu sayısının bugüne kadar 169 olarak belirlendiği Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, gözaltı ve tutuklama sürecinde grup üyelerinin birbirleriyle olan iletişimlerini engellemek için farklı bir yola başvurulması talimatı verdi. 

Gözaltında tutulurken ayrı hücrelerde bulundurulmalarına dikkat edilen şüphelilerin, sevk edildikleri mahkemelerce tutuklanmalarından sonra da yine örgütsel bağlarının engellenmesi amacıyla farklı cezaevlerine gönderildiği ortaya çıktı.

Buna göre, tutuklu şüphelilerden Adnan Oktar'ın Edirne, Oktar Babuna'nın Tekirdağ cezaevlerinde tutulduğu öğrenilirken, erkek şüphelilerden 61'nin Metris Cezaevinde, kadın şüphelilerden 10'unun Gebze, 20'sinin Bandırma ve 15'inin de Bakırköy kapalı cezaevlerinde bulunduruldukları kaydediliyor. Tutuklanan diğer şüphelilerin de beşerli ve onarlı gruplar halinde farklı cezaevlerine sevk edildiği, dağıtımlarda öncelikle buna önem verildiği de ifade ediliyor.

- Şikayetçi sayısı artıyor

Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma başlatılmasından ve bu soruşturmanın medyada sıklıkla yer almasının ardından, şikayetçi sayısının arttığına dikkat çekilirken, günden güne daha da kalabalıklaşan şikayetçi sayısının azımsanmayacak boyutlara çıktığı dile getiriliyor.

Soruşturma savcılığının, soruşturma konusunun çok sayıda "cinsel istismar, nitelikli cinsel saldırı, alıkonulma" iddialarını kapsadığı ve mağdurların isimlerinin korunması amacıyla, konunun medyada magazinleştirilmesini engellemek adına önlemler aldığı da vurgulanırken, bu sayede ciddi boyuttaki suçlamaların gözden kaçırılmamasının amaçlandığı dile getiriliyor.

- Para ilişkileri araştırılıyor

Başsavcılığın 15 yaşından küçük kişilere yönelik her eylemi "cinsel istismar" suçu kapsamında değerlendirdiği ve örgütün para trafiğiyle ilgili ise incelemelerin halen devam ettiği kaydediliyor. 

Öte yandan, tutuklanan şüpheliler arasında özel bir üniversitenin rektör sekreterinin de bulunduğu vurgulanırken, savcılıkça, örgütün buna benzer bazı üyeleri aracılığıyla, özellikle üniversite gençliğine ulaşma stratejisi güttüğü değerlendiriliyor. 

- Tutuklu sayısı 169

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 187 şüpheliden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, 182'si adliyeye sevk edilmişti. Bunlardan aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 169 şüpheli tutuklanırken, 13'ü adli kontrol tedbiriyle olmak üzere 14 kişi de serbest bırakılmıştı. 

Oktar'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "nitelikli cinsel saldırı", "şantaj", "mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarma" ve "cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklanmasına karar verilmişti.

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